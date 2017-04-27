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«РФ и Япония формируют основы мирного договора»

Политика

В Госдуме прокомментировали визит премьер-министра Японии в Москву

Москва, 27 апреля 2017, 21:31 — REGNUM  Встреча лидеров России и Японии и достигнутые договоренности являются серьезным подтверждением намерений по формированию основы для заключения мирного договора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

В Госдуме отметили большие усилия, которые прикладывают руководители России и Японии для поиска путей совместного разрешения накопившихся проблем, которые препятствуют развитию и сотрудничеству государств.

«Президент РФ проводит политику открытости и готовности к обсуждению самых острых двусторонних и международных вопросов. Россия всегда стремится к такому сотрудничеству, которые бы укрепляло мир и создавало новые возможности для развития отношений», — сказал Железняк, отметив, что «даже самые сложные вопросы можно решить без ущерба для территориальной целостности Российской Федерации и наших национальных интересов».

«Целый ряд принятых руководителями наших государств решений и предстоящих мероприятий, направленных на совместную с японцами экономическую деятельность на Российских Южных Курилах, является этому весомым подтверждением», — заявил парламентарий.

Япония является перспективным партнером РФ и можно констатировать движение вперед в двусторонних контактах стран, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с японским премьером Синдзо Абэ. Лидеры стран договорились сформировать перечень приоритетных проектов для совместной работы на Южных Курилах. «Конечно, шла речь и о проблеме мирного договора, решение которой должно отвечать стратегическим интересам и России, и Японии и быть принято народами обеих стран. В этом контексте обсудили тематику совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, о чем мы договорились с господином Абэ еще в декабре в Токио. Согласились продолжить начатую совместную работу и сформировать в ближайшее время перечень приоритетных проектов», — сказал Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ и Япония определят приоритеты совместной деятельности на Южных Курилах

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Курильские острова и Япония
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