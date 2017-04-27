СМИ: ПРО Израиля сбила воздушную цель над Голанскими высотами

Тель-Авив, , 21:45 — REGNUM Противоракетная оборона Израиля сбила воздушную цель над Голанскими высотами, 27 апреля сообщает Reuters со ссылкой на израильские СМИ.

Жители северного израильского города Цфат заявили, что видели две запущенные ракеты, через некоторое время последовал взрыв.

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Согласно первоначальной информации, воздушной целью оказался беспилотник, однако не ясно был ли он сбит над территорией Сирии или территорией, подконтрольной Израилю.

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Напомним, 27 апреля ВВС Израиля нанесли удар по военному складу «Хезболлы» в районе аэропорта Дамаска, что привело к мощному взрыву, согласно сообщениям СМИ. Ливанское шиитское движение «Хезболла» в Израиле признано террористическим.