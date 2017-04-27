Ответ на давление: Клинцевич напомнил Хейли закон Ньютона

Москва, , 21:14 — REGNUM В Совфеде рекомендуют постпреду США при ООН Никки Хейли, заявившей о том, что давление на РФ необходимо для разрешения конфликта в Сирии, вернуться на землю, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

«Видимо, постпред США при ООН Никки Хейли плохо училась в школе, а потому напомню ей, что третий закон Ньютона в его авторской формулировке гласит: действию всегда есть равное и противоположное противодействие», — сказал первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Сенатор предположил, что Хейли в последние годы, судя по всему, находилась в какой-то другой реальности, если так и не смогла понять, что давление на Россию изначально контрпродуктивно.

«Вернитесь на землю, госпожа Хейли. Зазеркалье — не место для пребывания ответственных политиков. Тем более что далеко не все в мире намерены следовать вашим советам», — отметил парламентарий.

Хейли высказалась в поддержку давления на РФ для решения сирийского конфликта. «Многие из вас говорили, что мы должны оказать давление на сирийский режим, но это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим», — заявила она на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

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