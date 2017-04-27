Система ПВО Израиля сбила воздушную цель над Голанскими высотами
Комплекс Patriot уничтожил ракету, запущенную с территории Сирии
Тель-Авив, 27 апреля 2017, 21:13 — REGNUM Системой ПВО Израиля над Голанскими высотами перехвачена воздушная цель, летевшая с территории Сирии, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.
Уточняется, что комплекс ПВО Patriot уничтожил ракету, запущенную с сирийской территории.
Тип сбитой ракеты и ее принадлежность какой-либо из сторон сирийского конфликта не уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудар по складу вооружения ливанской шиитской группировки «Хезболла», находившемуся недалеко от международного аэропорта Дамаска.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что все страны должны уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики и воздерживаться от действий, препятствующих политическому урегулированию сирийского конфликта.
Министерство иностранных дел России осудило действия Израиля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва осуждает любые акты агрессии в отношении Сирии.
Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Москва осуждает авиаудары Израиля по Дамаску
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