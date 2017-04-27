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«Войну фейков Мадуро проигрывает»

Политика

В Венесуэле идет «война фейков»

Информационная армия
Информационная армия

Каракас, 27 апреля 2017, 20:47 — REGNUM  «Оппозиция воюет против президента и правительства Венесуэлы в прессе намного яростнее, чем демонстранты на улицах, — считает испанская El Confidencial, публикующая заметки своего корреспондента в Каракасе Алисии Эрнандес. — Волна фейковых новойстей просто захлестывает страницы оппозиционной прессы, платформы обмена сообщениями WhatsApp и соцсети. Новости вроде «Николас Мадуро и Силия Флорес (супруга президента Венесуэлы — прим. ИА REGNUM ) уже проходят через четвертый терминал аэропорта Каракаса. Президентский самолет прогревает двигатели: чавист и его жена бегут из страны» — появляются ежедневно десятками».

Журналистка отмечает, что правящие круги упустили момент начала фейковой войны и не придали большого значения этим пропагандистским технологиям. «В результате Мадуро и находящиеся в его руках аудиовизуальные СМИ неспособны противостоять должным образом потоку лжи и полуправды, создаваемому оппозицией. Борьбу за умы народа власть проигрывает».

Автор приводит примеры работы информационной армии оппозиции: «Сегодня утром из достоверных источников стало известно о трех погибших демонстрантах»; «Национальная гвардия задержала около пятисот участников мирной демонстрации»; «Число политзаключенных в тюрьмах страны выросло до 800».

«На некоторые совсем уж неправдоподобные новости правительственные СМИ еще реагируют, предоставляя населению реальные и подтвержденные цифры, но вопрос в том, читает ли кто-нибудь эти объяснения и опровержения, выглядящие островками правды в бурлящих потоках фейковой мути, — резюмирует Алисия Эрнандес. — И пока Мадуро не наладит работу своих «журналистских войск», победы ему не добиться».

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