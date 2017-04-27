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Врио главы Удмуртии отправил в отставку руководителя Минпромторга региона

Политика

Ранее покидающему должность чиновнику был объявлен выговор за неосвоение федеральных средств

Ижевск, 27 апреля 2017, 20:39 — REGNUM  Врио главы Удмуртии Александр Бречалов отправил в отставку и.о. Минпромторга республики Владимира Разумкова. Он руководил ведомством с 2015 года.

«Владимир Николаевич написал заявление об отставке», — цитирует Udm-info руководителя пресс-службы главы и правительства Удмуртии Екатерину Волкову. Бречалов принял отставку Разумкова.

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Напомним, ранее врио главы республики объявил Разумкову выговор за неосвоение 10 млн рублей, которые должны были направить на закупку автобусов на газомоторном топливе. Глава Минпромторга тогда объяснил, что производитель транспортных средств не смог в оговоренные сроки доставить технику в республику. Согласно бюджетному кодексу, неосвоенные средства возвращаются обратно в федеральный бюджет. Как сообщало ранее ИА REGNUM, одним из первых документов, подписанных новым руководителем республики, стал указ об отставке правительства в полном составе. Весь кабинет министров до выборов главы Удмуртии будет работать в статусе и.о. — исполняющие обязанности.

При этом указ о назначении действующего главы Миндортранса Виктора Вахромеева исполняющим обязанности министра так и не был опубликован. 14 апреля глава дорожного ведомства написал заявление об увольнении по собственному желанию. На должность и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства назначен заместитель Вахромеева — Алексей Горбачев.

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