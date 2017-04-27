Освобождение Шуши — крах политики Азербайджана по тюркизации Арцаха

Москва, , 20:34 — REGNUM Власти Азербайджанской ССР игнорировали решение вышестоящих партийных и иных инстанций о Шуше как об областном центре, чтобы не допустить возврата если и не всех выживших после резни, то значительной части прежнего армянского населения. Об этом заявил карабахский дипломат, советник министра иностранных дел Республики Арцах Арсен Мелик-Шахназаров, выступая в пресс-центре ИА REGNUM.

По словам эксперта, «одновременно с тюркизацией Шуши власти АзССР продолжили «деятельность» своих предшественников по АДР по вытеснению армянского населения из стратегически важного региона Шуши и шоссе Агдам-Шуша-Горис».

«После начала карабахских событий 1988-го власти АзССР предприняли меры и к заселению бывших армянских сел, разоренных еще мусаватистами. 9 мая 1992 года, после взятия силами самообороны Нагорно-Карабахской Республики былой столицы края Шуши и последующей операции по разблокированию дороги Шуша-Лачин-Степанкерт ситуация в районе Шуши коренным образом изменилась. Азербайджанцы покинули Шушинский район, а армянские беженцы вернулись в села Бердадзора, откуда они были депортированы с помощью советских войск. А в последующие годы вновь стали армянскими опустевшие в 1918—1920, а потом заселенные местными курдами села Хар, Алгули и Харар, расположенные вдоль дороги Шуша-Лачин-Горис», — полагает Мелик-Шахназаров.

Эксперт напомнил, что «предгорные местности вдоль ведущей к столице Нагорного Карабаха Шуше по долине реки Каркар шоссейной дороги Евлах-Шуша являли собой стратегически важный для обладания всем краем район».

«А сама дорога в Шушу после Агдама проходила по территории, населенной исключительно армянами, и, как показали, события 1904−1905 гг., полностью контролировавшейся армянами, которые в случае конфликта перекрывали тюркским кочевьям с их стадами овец проход на горные летние пастбища. Посему и лидеры «кавказских татар» предпринимали усилия установить приобретенный сразу же по установлении русской власти в регионе, а затем утерянный контроль над этими важными местностями. Действия пантюркистов в ходе так называемой «армяно-татарской резни» в 1904—1906 годах, усилия властей АДР по уничтожению армян Карабаха, разгром Шуши в 1918—1920 гг. и последующее использование властями АзССР большевистских войск для аннексии Нагорного Карабаха являлись звеньями все той же цепи. Менялись лишь формы власти и методы ее действий, но не суть самой политики. Получив власть кроить границы армянского Нагорного Карабаха на свой лад, власти АзССР сразу же после создания автономии развернули — причем вполне открыто и официально — планы тюркизации Нагорного Карабаха и, прежде всего, его стратегического центра — Шуши», — заявил карабахский дипломат.

Далее Мелик-Шахназаров представил этнографические данные проблемы:

«До революции 1917 года обширный Шушинский уезд имел армянское большинство, — даже в его тогдашних границах, простиравшихся далеко за пределы Нагорного Карабаха, на Куро-Араксинскую низменность, с ее многотысячным полукочевым тюркским населением.

Как свидетельствует «Кавказский календарь» за 1896 год (отд. V, стр. 54 055), в Шушинском уезде проживало 126 269 человек, из коих армян 73 081 или 57,9%, мусульман (татар и курдов) — 52 887 или около 42%.

Однако, говоря непосредственно о Нагорном Карабахе, следовало вычесть из числа мусульман жителей расположенных вне Нагорного Карабаха, на равнине, Агдамского и Агджабединского участков уезда, — соответственно 17 663 и 14 230, то есть в общем 31 893 человек. Тем самым мусульманское население нагорной части Шушинского уезда составляло 20 994 человека татар и курдов, или 24,8 процента общего населения уезда. Более 90% от этого количества мусульман компактно проживали в мусульманской («татарской») части Шуши.

После того, как в 1919—1920 гг. татаро-курдские банды поголовно уничтожили население и разорили целый ряд окружающих Шушу армянских сел, а в марте 1920-го была полностью уничтожена армянская часть Шуши с ее почти 25-тысячным населением, прежний баланс сильно изменился. С выделением же Шуши с окрестностями и территориями вдоль дороги Шуша-Горис в отдельный маленький район, преобладание азербайджанских тюрок в этой административной единице стало решающим».

Напомним, что 8 и 9 мая в Армении и Нагорном Карабахе празднуют не только День Победы в Великой Отечественной войне, но и годовщину со дня освобождения г. Шуши от ВС Азербайджана, которое было осуществлено силами Армии обороны НКР в рамках операции «Свадьба в горах».