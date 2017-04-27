Глава контрразведки ФРГ: Существующих мер кибербезопасности недостаточно

Берлин, , 20:33 — REGNUM Немецкие компании недостаточно серьезно относятся к кибербезопасности в то время, как угроза электронных атак возрастает, заявил глава федерального ведомства по защите конституции Германии Ханс-Георг Маасен, 27 апреля сообщает Associated Press.

Для немецких компаний важно помнить, что «все, что можно взломать, рано или поздно будет взломано», заявил Маасен.

Глава контрразведки ФРГ отметил, что кибератаки и дезинформационные кампании ежегодно обходятся немецким предприятиям примерно в $55 млрд.

Маасен заявил, что кибербезопасность улучшилась бы, если бы власти ФРГ предоставили соответствующие возможности для прекращения подобных атак путем нанесения ответного удара.

Эксперты отмечают, что обеспечение кибербезопасности обходится в крупную сумму, а проведение успешной контратаки может обойтись еще дороже.

Напомним, 26 апреля национальная служба кибербезопасности Израиля сообщила о масштабной кибератаке на правительственные учреждения и общественные организации. Власти Израиля считают, что за кибератакой могло стоять иностранное государство.

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