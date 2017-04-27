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Путин пустил японских чиновников и бизнесменов на южные Курилы

Политика

«Для изучения конкретных возможностей взаимодействия»

Москва, 27 апреля 2017, 20:19 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что летом 2017 года японские чиновники и бизнесмены смогут посетить южные Курилы. Такое заявление Путин сделал сегодня, 27 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Для изучения конкретных возможностей взаимодействия этим летом будет организована поездка на южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов», — сказал Путин.

Предполагается, что на российских Курильских островах смогут побывать бывшие японские жители, которые хотят посетить могилы предков.

Российский лидер пояснил, что эти мероприятия пройдут в рамках гуманитарных вопросов, о которых ранее говорил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Это гуманитарные вопросы, о решении которых мы неоднократно говорили с господином премьер-министром, он ставил эти вопросы, я с ним согласен, что они должны быть решены», — подчеркнул президент России.

Он подчеркнул, что эти мероприятия должны способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между Россией и Японией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды. Передачу этих островов Япония увязывает с заключением мирного договора между двумя странами, который так и не был заключен по итогам Второй мировой войны.

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