Постпред США в ООН: Для решения вопроса Сирии надо давить на Россию

Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Для решения вопросов сирийского урегулирования необходимо давить на Россию, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

По мнению Хейли, давление на законное правительство Сирии не принесет нужного результата, так как Россия продолжает «прикрывать сирийский режим».

Поэтому Никки Хейли призвала перенести точку приложения этого давления на Россию.

Эти выводы постпред США поведала членам Совбеза ООН в ходе заседания по гуманитарной ситуации в Сирии.

По словам Хейли, Россия «продолжает позволять им (правительству Сирии) не допускать гуманитарную помощь».

Напомним, ранее Хейли сделала заявление о том, что политическое урегулирование ситуации в Сирии невозможно, пока у власти остается законно избранный сирийский президент Башар Асад.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Сирийские курды захватили два стратегических объекта в городе Табка