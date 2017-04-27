ИГ* и «Аль-Каида"* пытаются объединиться в союз и «перетечь» в Афганистан

Дамаск, , 19:44 — REGNUM Главари террористических группировок ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут переговоры, пытаясь создать союз, сообщил исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков на Московской конференции по безопасности.

По информации Семерикова, сейчас предпринимаются попытки переговорным путем уладить противоречия между ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы объединить эти организации в союз.

Валерий Семериков подчеркнул, что в случае реализации этого замысла террористическая угроза во всем мире многократно усилится.

Кроме того, Семериков сообщил, что недобитые террористы с территории Сирии и Ирака с нарастающей интенсивностью перемещаются в Афганистан, что создает реальную угрозу странам-участникам ОДКБ.

Ушедшие из Ирака и Сирии боевики со временем способны превратить Афганистан в плацдарм для нападения на государства-члены Организации Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ), заявил Семериков.

Валерий Семериков отметил, что в Афганистане прибытие недобитых экстремистов из Сирии и Ирака наложится на наличие в этой стране движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), крупными структурами наркопроизводства и наркоторговли, а также на соперничество различных этнических и религиозных групп.

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