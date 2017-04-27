Иосиф Кубатьян, , 19:36 — REGNUM

Азербайджанские яблоки, которые неизвестным для государственных органов Армении путём появились на армянском рынке несколько дней назад, до сих пор остаются главной темой для обсуждения в соцсетях и армянской прессе.

Яблоки из страны, с которой Армения находится в фактическом состоянии войны, пришли на смену помидорам из страны, с которой Армения не воюет, но к которой у армянской общественности схожее отношение.

Так как в армянском законодательстве нет ограничений на ввоз продукции из какой-либо страны, следовательно, в вопросе импорта турецкой или азербайджанской продукции возникает лишь вопрос об их качестве, чтобы русская поговорка «по яблоку в день — и доктор ненадобен» была хоть малость актуальна.

Кроме этого ситуация с яблоками наглядно показывает, что премьер-министр Армении Карен Карапетян отличается от своих предшественников лишь более громкими заявлениями и более приятными манерами.

Реагируя на сведения о продаже азербайджанских яблок, Государственная служба безопасности пищевых продуктов (ГСБПП) заявила, что в течение последних трех дней выявила ряд случаев продажи выращенных в Азербайджане яблок на больших и малых рынках Еревана и в областях, а также во фруктово-овощных магазинах.

Как отмечается в тексте сообщения структуры, была запрещена продажа этих яблок и было дано указание уничтожить данный продукт. Но азербайджанские яблоки никуда не исчезли, только сейчас уже продаются под видом французских или местных.

При этом как ГСБПП, так и Служба национальной безопасности, вместе с Государственным комитетом по доходам, в состав в которой входит Таможенная служба Армении, уже третий день не могут придумать внятное объяснение тому, как без соответствующих документов и без оформления на границе азербайджанские фрукты и турецкие овощи появились на армянских прилавках.

Нет никаких сомнений, что объяснение госорганы должны придумать, так как однозначно, что яблоки и помидоры из недружественных стран оказались в Армении с ведома государственных структур и только то, что до сих пор государство, которое ответственно за безопасность своих граждан, не может найти «контрабандистов» — яркое тому подтверждение.

Если бы яблоки были не азербайджанскими, а помидоры — турецкими, то армянский потребитель охотно покупал бы их, как покупает другие контрабандные фрукты и овощи, которые в изобилии присутствуют на армянском рынке.

Следует напомнить, что до азербайджанских яблок, темой для обсуждения стали турецкие помидоры, которые продаются в Армении с момента обретения страной независимости, но попали в центр внимания после того, как турецкий телеканал TRT подготовил репортаж о фермерах, которые производят сельхозпродукцию для потребления внутри Турции и для экспорта в другие страны.

В материале телеканала один из фермеров, объяснял журналисту разницу между томатами для внутреннего турецкого рынка и экспортируемыми помидорами. По его словам, помидоры, которые выращиваются естественным способом, предназначены для внутреннего потребления, а томаты, содержащие химикаты, экспортируются в другие страны.

«Помидоры, которые выращиваются неестественным образом и содержат токсичные химикаты, мы продаем таким недружественным народам как армяне и курды. Очевидно, что мы не можем подвергать риску наше будущее поколение и позволять им употреблять эти помидоры», — говорил фермер.

На этот репортаж ответила пресс-секретарь Госслужбы безопасности продуктов питания Нвард Аракелян, которая написала в Facebook о том, что, «по данным ГСБПП в течение этого года помидоры из Турции в Армению не импортировались. И если даже очень хочется верить словам одного турецкого производителя, давайте учитывать и вышеприведенное обстоятельство».

Однако жители Армении учитывают не «вышеприведенное обстоятельство», а верят своим глазам, которые каждый день ясно видят ящики от турецких помидоров в каждом магазине, а в этих ящиках помидоры.

Как пишет по этому поводу газета «Айкакан жаманак», в Армении есть привилегированные бизнесмены, которым позволена контрабанда в огромных количествах. И эти бизнесмены не сидят в тюрьме и посейчас заняты тем же.

«Есть ли гарантии, что они, под наименованием чеснока или редиски не ввозят помидоры? Единственное, что можно утверждать наверняка — то, что они стали осторожнее и теперь привозят турецкие помидоры под видом индонезийских или японских. Сертификат о происхождении состряпать в соседних с нами странах — плевое дело», — отмечает издание.

Имена бизнесменов, которые имеют квоты на контрабанду известны всем, но так как во время выборов они обеспечивают правящей Республиканской партии Армении необходимые голоса, то после выборов получают разные квоты на разные незаконные операции.

«На таможенной границе Армении сложилась бесконтрольная ситуация: в огромных количествах импортируются контрабандные товары, бюджет не получает прибыли. Для того, чтобы гарантировать эту прибыль, таможенные поступления обеспечивают за счёт тех импортёров, которые не имеют крыши. С них готовы снять последнюю рубашку. Параллельно, в обязанности таможенников входит охранять товары, которые имеют монопольных импортеров. Другими словами, сделать всё возможное, чтобы сохранить эту монополию. Это гораздо больше угрожает безопасности страны, чем азербайджанские яблоки и турецкие помидоры», — считает экономический обозреватель Айк Геворгян.

На этом фоне смешными выглядят заверения властей о скорых иностранных инвестициях в сотни миллионов долларов. Инвестор, для начала должен знать, что его здоровью ничего не угрожает, а в подобной ситуации никто в Армении не может быть уверен, что купит в продуктовом магазине или на рынке товар, который соответствует минимальным нормам безопасности. Азербайджанские яблоки лишний раз подтвердили, что для борьбы с коррупцией нужен не премьер с приятной улыбкой, а политическая воля, которая у президента Сержа Саргсяна отсутствует.