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Меркель: Великобритании следует избавиться от иллюзий по поводу Brexit

Политика

Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза будут непростыми

Меркель
© ИА REGNUM
Меркель

Берлин, 27 апреля 2017, 19:37 — REGNUM  Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в своем обращении к Бундестагу заявила, что Великобритания «не может и не будет иметь такие же права, как член Евросоюза». Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает CNN.

Меркель отметила, что ждет от Великобритании «четких и конструктивных» переговоров, результатом которых должно стать всеобъемлющее соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. При этом соглашение должно быть выгодно как Великобритании, так и Евросоюзу.

Глава германского правительства пояснила, что сторонам надо будет обсудить статус проживающих в Великобритании граждан из стран — членов Евросоюза, а также положение британских подданных, проживающих в наднациональном объединении.

Также надо решить сложные финансовые вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, напомнила Меркель.

«Я должна буду обозначить это в чётких выражениях, потому что, к сожалению, у меня такое чувство, что у некоторых в Британии все ещё есть определённые иллюзии», — подчеркнула Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Евросоюза собирается потребовать от Великобритании выплатить 2 млрд евро ещё до заключения торгового соглашения в рамках Brexit в связи с тем, что британские власти неспособны противодействовать мошенничеству на таможне.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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