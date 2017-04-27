Грузия зарегистрировала в ПАСЕ свой проект резолюции

Тбилиси, , 19:28 — REGNUM Парламентская делегация Грузии зарегистрировала в Парламентской ассамблее Совета Европы свой проект резолюции «Состояние прав человека в оккупированных регионах Грузии». Об этом сообщила пресс-служба парламента Грузии. По ее информации, под документом подписались депутаты от разных стран — членов ПАСЕ.

В ходатайстве к резолюции говорится о действиях России, направленных на «оккупацию и аннексию» Абхазии и Южной Осетии, в том числе о подписании соглашений об интеграции, проведении в этих республиках выборов, референдума от переименовании Южной Осетии, что, по оценке авторов документа, создает угрозу безопасности всего региона.

В резолюции говорится о сложном гуманитарном положении в «оккупированных регионах», нарушении фундаментальных прав жителей сел вдоль «административной линии», ограничении их свободы передвижения, закрытии контрольно-пропускных пунктов и других подобных фактах.

Согласно документу, ПАСЕ призывает Россию допустить в Абхазию и Южную Осетию международные механизмы мониторинга, отозвать признание независимости «оккупированных территорий», прекратить «оккупацию» и выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Как заявила руководитель грузинской парламентской делегации в ПАСЕ Тамар Чугошвили, у предложенной резолюции оказалось очень много сторонников.

«У идеи и инициативы резолюции оказалось очень много сторонников, а работа непосредственно над текстом резолюции, предположительно, начнется на следующей сессии», — сообщила Чугошвили.

Следует отметить, что текст резолюции целиком и полностью поддержали и представители оппозиции в грузинской парламентской делегации. Как заявил член Европейской Грузии (бывший лидер ЕНД) Давид Бакрадзе, этот проект резолюции полностью поддерживает весь состав грузинской делегации, а он лично использует все контакты для принятия такой резолюции.