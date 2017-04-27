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Праймериз «Единой России» в муниципалитет Ярославля – битва за город?

Политика

В Ярославле определился список кандидатов предварительного голосования «Единой России» по выборам депутатов муниципалитета Ярославля

Илья Горохов подаёт документы на участие в праймериз
Иллюстрация: Yaroslavl.er.ru
Илья Горохов подаёт документы на участие в праймериз

Ярославль, 27 апреля 2017, 19:20 — REGNUM  27 апреля закончился прием документов от желающих принять участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам депутатов муниципалитета Ярославля. Список кандидатов оказался достаточно обширным.

На праймериз выдвинулось большинство действующих депутатов муниципалитета Ярославля, причем не только члены «Единой России», но и беспартийные сторонники, в том числе и не входящие во фракцию.

Среди участников предварительного голосования, не являющихся депутатами, можно отметить: экс-депутатов Ярославской областной думы Владимира Молодкина и Александра Дегтярева, помощника члена Совета Федерации Анатолия Лисицына Дмитрия Соколова, политтехнологов Алексея Таганова и Александра Торопова, неоднократных участников избирательных кампаний и праймериз «Единой России» Андрея Щенникова, Дмитрий Петровского, Кирилла Крылова, Сергея Агафонова и Алексея Сидорова.

Достаточно большой «десант» на праймериз заявила «Молодая Гвардия».

Большую сенсацию принёс последний день подачи заявлений на праймериз — о своём желании участвовать в партийной процедуре заявил легендарный хоккеист, любимец всех болельшиков ярославского «Локомотива» Илья Горохов.

Примечательно, что в списке кандидатов есть и протеже нового мэра Ярославля и представители «старой команды» — председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин, депутаты Светлана Агашина и Сергей Тюрин, бывший врио мэра города Алексей Малютин. Именно возможное противодействие данных групп в рамках праймериз по выборам в муниципалитет, по мнению многих участников политического процесса региона является главной интригой предстоящих выборов.

«Предварительное голосование «Единой России», или, как часто говорят «праймериз» будет иметь ключевое значение в нынешней избирательной кампании по выборам в муниципалитет. Эта процедура определит базовых кандидатов с административной поддержкой на грядущих выборах. На шахматной доске сейчас мы наблюдаем как минимум две группы — это представители мэра и его команды, и представители команды бывшего главы города. Как мне кажется, для того, чтобы «Единая Россия» победила на данных выборах эти команды должны найти консенсус, договорится. Если этого не произойдет и они будут мешать друг другу — это поставит под угрозу солидный процент партии на выборах. Ели компромисс будет найдет, тогда они сыграют сильно. В случае, если группы не договорятся — у оппозиционных партий появляется еще один козырь», считает политический консультант Алексей Власов.

Политолог и социолог Евгений Голубев придерживается другого мнения. Он считает, что, возможно, представителям внутрипартийной оппозиции никто не будет намеренно противодействовать.

«Ознакомившись со списком кандидатов никакого большого противостояния я не увидел. Оно минимально. Возможно, что это плановая история, и внутренней оппозиции спокойно предоставляются места. Если представители группы «старой команды» пройдут в муниципалитет, то они там, в виду своей малочисленности, не будут делать погоду», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Евгений Голубев.

В течении ближайших дней оргкомитет предварительного голосования «Единой России» примет решение о регистрации оставшейся части кандидатов. Агитационная кампания предварительного голосования уже фактически стартовала. Непосредственно голосование пройдёт 28 мая. По условиям праймериз, любой ярославец, обладающий активным избирательным правом, сможет принять в нём участие.

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Выборы депутатов муниципалитета Ярославля-2017
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