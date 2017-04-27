Комитет мониторинга ПАСЕ проведет заседание в Тбилиси

Тбилиси, , 19:14 — REGNUM Комитет мониторинга Парламентской ассамблеи Совета Европы летом 2018 года проведет заседание в Тбилиси. По информации пресс-службы парламента Грузии, об этом заявила журналистам член комитета, первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили, которая вместе с грузинской делегацией принимала участие в сессии ПАСЕ в Страсбурге.

По ее информации, на заседании комитета мониторинга 27 апреля был заслушан отчет докладчиков по Грузии Бориса Силевича и Кирстена Лундгрена, которые дали действиям Грузии самые позитивные оценки.

Главной рекомендацией докладчиков, по словам Чугошвили, было продолжение реформы судебной системы и особое внимание к рекомендациям Венецианской комиссии по проекту конституционной реформы.

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«Сегодня мы выслушали отчеты о четырех странах, и самые позитивные оценки были сделаны в адрес Грузии. Оба докладчика расставили очень хорошие акценты. Основные рекомендации, как видно из их публичных заявлений, касались необходимости продолжения судебной реформы. Речь также шла о том, что в процессе конституционной реформы важно уделить особое внимание рекомендациям Венецианской комиссии», — заявила Чугошвили.