«Румыния для Грузии – врата в Европу»

Бухарест, , 19:13 — REGNUM «Мы для вас врата в Европу, так же как Грузия — наше связующее звено с Востоком», — заявил председатель Палаты депутатов парламента Румынии Ливиу Драгнеа на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. По информации пресс-службы правительства Грузии, встреча состоялась 27 апреля в рамках официального визита грузинской делегации в Бухарест.

На встрече обсуждались вопросы углубления двусторонних экономических и политических взаимоотношений. Ливиу Драгнеа подчеркнул стратегическую роль Грузии для Румынии и заявил, что отныне отношения между двумя странами перейдут на более высокий, стратегический уровень.

Георгий Квирикашвили и Ливиу Драгнея на встрече отметили, что Грузия и Румыния начинают переход от декларированных целей к конкретным действиям. С этой целью будут созданы и в ближайшее время приступят к работе специальные рабочие группы, которые будут расмматривать вопросы практического осуществления конкретных транспортных и инфраструктурных проектов. Возобновит работу двусторонняя комиссия по экономическому сотрудничеству, а также в ближайшем будущем состоится грузино-румынский бизнес-форум.

Стороны также обсудили процесс европейской и евроатлантической интеграции Грузии и отметили достигнутый в этом направлении прогресс. По оценке грузинского премьера, Румыния играет в этом процессе значительную для Грузии роль.

Официальный визит премьер-министра Грузии в Румынию начался 26 апреля и закончится 27 апреля.