Прокуратура Грузии завершила расследование «дела цианида»

Тбилиси, , 19:08 — REGNUM Главная прокуратура Грузии завершила расследование так называемого «дела цианида» и передала материалы следствия в Тбилисский городской суд. По информации прокуратуры, в ходе расследования было проведено более 600 следственных и процессуальных действий, до 20 обысков и до 100 осмотров, допрошены более 70 свидетелей, изучена изъятая с электронных носителей достаточно объемная информация.

Экспертиза полученных прокуратурой видеозаписей бесед обвиняемого по этому делу протоиерея Георгия Мамаладзе с «соучастниками» подтвердила, что записи не содержат признаков монтажа и на них говорит именно Георгий Мамаладзе.

Экспертиза порошка, изъятого из багажа Мамаладзе при попытке вылета в Германию, подтвердила, что это действительно сильнодействующий яд — цианид натрия, а количества изъятого вещества достаточно для лишения жизни нескольких человек.

Оружие, изъятое при обыске квартиры обвиняемого, — самодельный пистолет без номера, пригодный для применения.

«Добытые доказательства подтвердили, что мы имеем дело с подготовкой возмездного умышленного убийства с мотивом сохранения служебного положения и материальной выгоды, на основании чего 26 апреля 2017 года Георгию Мамаладзе утяжелили обвинение по статье 18 и подпункту «г» части третьей статьи 109 УК Грузии», — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в ноябре 2015 года Георгий Мамаладзе был назначен начальником службы по управлению имуществом патриархии Грузии. В этот период у него сложились негативные отношения с секретарем-референтом католикоса-патриарха Грузии Шореной Тетуашвили, и, когда 4 января 2016 года его уволили с занимаемой должности, Мамаладзе связал это увольнение с влиянием Тетуашвили. Несмотря на увольнение, он был назначен заместителем начальника той же службы и одновременно генеральным директором медицинского центра патриархии. Мамаладзе считал, что занимаемые им должности для его личностных качеств были слишком низкими, и стремился к более высоким постам в патриархии. А препятствием своему карьерному росту считал все ту же Шорену Тетуашвили, которая, как ему казалось, стремилась уволить его и с должности руководителя медицинского центра. Именно поэтому, как утверждает следствие, и замыслил протоиерей убийство Шорены Тетуашвили с помощью отравляющего вещества.

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2 февраля 2017 года католикос-патриарх Грузии вместе с Шореной Тетуашвили и другими лицами направился на лечение в Германию, а Мамаладзе, по информации прокуратуры, счел это обстоятельство удобным для приведения преступного замысла в исполнение, так как «на территории иностранного государства его умысел был бы завуалирован, а установление причин смерти и совершивших преступление лиц было бы затруднено», объяснили в прокуратуре.

Цианид натрия в количестве 0,8740 граммов Мамаладзе приобрел 10 февраля 2017 года, до отправки в Германию, но был задержан в Тбилисском международном аэропорту перед вылетом, а при осмотре его багажа был обнаружен цианид натрия, говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно предъявленному обвинению, Георгию Мамаладзе грозит лишение свободы сроком от 16 до 20 лет.

Предварительное судебное заседание по «делу цианида» в Тбилисском городском суде состоится 5 мая.

С учетом имеющихся доказательств прокуратура продолжает работать над несколькими версиями с целью установления других возможных объектов преступления и вероятных соучастников Георгия Мамаладзе.