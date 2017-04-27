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Главе Невского района Санкт-Петербурга предложили пост вице-губернатора

Политика

Ранее Константин Серов претендовал на пост главы петербургской «Единой России», но проиграл Вячеславу Макарову

Константин Серов
Иллюстрация: Assembly.spb.ru
Константин Серов

Санкт-Петербург, 27 апреля 2017, 19:12 — REGNUM  Кандидатура Константина Серова, занимающего сейчас пост главы Невского района Санкт-Петербурга и члена городского правительства, внесена Георгием Полтавченко на пост вице-губернатора. Сам Серов подтвердил это 27 апреля в интервью изданию «Фонтанка.ру». Согласие на назначение Серова вице-губернатором должно дать Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

По информации издания, Серову поручат курировать в Смольном вопросы взаимодействия с федеральными органами власти, а также связи с общественными и молодежными организациями. «Хватит отсиживаться в кабинетах <…> Я очень часто общаюсь с людьми и знаю, что они могут подсказать то, что не видно в Смольном», — заявил Серов.

До назначения главой Невского района в мае 2013 года Константин Серов почти 10 лет был депутатом Законодательного собрания Петербурга.

В сентябре 2012 года Смольный пытался провести Константина Серова на пост руководителя петербургской «Единой России», однако в день голосования он снял свою кандидатуру. Победил тогда действующий спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, до сих пор возглавляющий городских единороссов.

Отметим, что Серов — единственный из глав районных администраций, кто входит в состав правительства Санкт-Петербурга.

Константин Серов родился и вырос в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт имени В.И.Ульянова (Ленина) по специальности «электрооборудование судов» (1989 год), Санкт-Петербургскую Академию государственной службы по специальности «экономическое управление» (1994 год), адъюнктуру Санкт-Петербургской Академии МВД РФ (1998 год).

Кандидат юридических наук. Защитил диссертацию на тему: «Криминалистические и организационно-правовые проблемы борьбы с преступностью в условиях экономической реформы (по материалам Санкт-Петербурга)».

В 1990—1993 годах был депутатом Невского районного Совета народных депутатов — именно этот район он позже возглавил. С 1994 года по 15 мая 2013 года избирался депутатом всех созывов городского парламента Санкт-Петербурга.

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