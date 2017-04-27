Радио REGNUM: второй выпуск за 27 апреля
Радио REGNUM
Москва, 27 апреля 2017, 18:26 — REGNUM
- Санкции на Россию уже не влияют;
- Киев решил заблокировать телеканалы ДНР, ЛНР и России;
- Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?
- Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство;
- Багровые воды: В реку Сочи сливали краску.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/288
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
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