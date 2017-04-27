Путин: Переговоры с Абэ прошли в конструктивном ключе

Москва, , 18:18 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ прошли в конструктивной атмосфере. Такое заявление глава российского государства сделал сегодня, 27 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с Абэ, которые прошли в Москве.

«Мы готовы работать вместе, решать любые, даже самые сложные, вопросы двусторонних отношений на принципах взаимного уважения, равноправия, учёта интересов друг друга», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в ходе переговоров был продемонстрирован настрой на дальнейшее развитие сотрудничества.

Также Путин отметил, что Япония является важным и перспективным для Российской Федерации партнером.

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Напомним, визит Абэ в Москву начался сегодня, 27 апреля. Премьер-министр Японии перед вылетом в Россию назвал темы переговоров с российским президентом: обсуждение вопроса мирного договора между РФ и Японией, совместная деятельность на островах, ситуация с Северной Кореей и положение дел в Сирии. Это уже вторая встреча двух политиков за последние месяцы. В ходе диалога в Японии Путин и Абэ договорились, что на южный Курильских островах будет вестись российско-японская хозяйственная деятельность в рамках юрисдикции России.

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