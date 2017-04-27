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СМИ: Сирийские курды захватили два стратегических объекта в городе Табка

Политика

Курдские отряды, составляющие основу «Сирийских демократических сил», продолжают продвижение к центру города

Курдская пешмерга
Kurdishstruggle
Курдская пешмерга

Табка, Сирия, 27 апреля 2017, 18:06 — REGNUM  Курдские отряды из состава «Сирийских демократических сил» (SDF), продолжают штурм города Табка, сообщает курдское агентство Firat.

По информации агентства, за два дня курдами уничтожены 20 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также захвачены два стратегических объекта города.

В частности, сообщается, что курды «взяли под контроль городской район Аль-Вахаб, один из самых важных в городе, а также отбили у террористов радиостанцию».

По данным источника, в ходе боев захвачены в плен более 10 террористов, а также уничтожены два снайпера. Захвачены три цеха по производству мин, уничтожены танк и несколько автомобилей боевиков.

Стоит отметить, что агентство не забыло сообщить о шести авиаударах ВВС западной коалиции, произведенных за два последних дня по позициям террористов в Табке.

Сирийские курды продолжают продвижение к центру города Табка.

Напомним, штурм городов Табка и Ракка идет в рамках проводящейся силами SDF операции «Гнев Евфрата».

Отряды «Сирийских демократических сил» действуют при поддержке ВВС коалиции, возглавляемой США.

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