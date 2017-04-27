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Латвийские военные снова обнаружили подлодку РФ у своих берегов

Политика

На этот раз — на расстоянии 6,5 миль от государственной территории

Рига, 27 апреля 2017, 17:22 — REGNUM  26 апреля вблизи латвийской границы — на расстоянии 6,5 миль от государственной территории — была замечена подводная лодка Вооружённых сил РФ класса «Kilo», сообщает LETA.

Напомним, ранее представители Национальных вооруженных сил Латвии заявляли, что 16 апреля в исключительной экономической зоне, на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии, были обнаружены две российские подводные лодки класса «Kilo».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Российская Федерация неоднократно подчеркивала, что все полеты российских воздушно-космических сил и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами. Ни одного случая пересечения границы Латвии военными кораблями и самолетами РФ не зафиксировано.

Под индексом «Kilo» в НАТО обозначают российские дизель-электрические подлодки проекта 636 «Варшавянка», отличающиеся малошумностью и повышенной скрытностью.

Читайте ранее в этом сюжете: «Российские подлодки и военные корабли приблизились к границам Латвии»

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