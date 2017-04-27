Агент «Росатома» сотрудничал с РФ и в 2017 году: новые признания ДГБ Литвы

Вильнюс, , 17:18 — REGNUM Глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис не скрывает, что литовская разведка фиксировала подозрительные связи и контакты парламентария Миндаугаса Бастиса, которого обвиняют в измене Родины из-за его контактов с представителями российской госкорпорации «Росатом», и в этот срок полномочий Сейма, то есть в 2017 году. Об этом сообщает сегодня, 27 апреля, корреспондент ИА REGNUM.

Эту информацию Яунишкис подтвердил журналистам после заседания комиссии по процедуре вотума недоверия в отношении Бастиса. «Шла речь и об этом. Были эпизоды», — сказал глава ДГБ, отвечая на вопрос, есть ли у департамента информация о подозрительных связях и контактах Бастиса в этот срок полномочий Сейма. Яунишкис не детализировал, какие именно эпизоды деятельности Бастиса имеются в виду.

Сам Бастис ранее упоминал, что после того, как в 2017 году на основании данных ДГБ ему было отказано в выдаче разрешения на работу с секретной информацией, ему звонил представитель российской энергетической корпорации «Росатом» Евгений Костин, но он с ним не встретился.

Глава ДГБ ещё раз повторил, что сам Бастис еще в 2006 году был предупрежден департаментом по поводу его возможно опасных связей с некоторыми сотрудниками посольства России. Позже, по словам Яунишкиса, политик не был дополнительно предупрежден относительно его знакомств, так как «не было повода».

По словам главы ДГБ, вопросы, которые был заданы Бастису комиссией по процедуре вотума недоверия, связаны с вопросами парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, анализировавшего связи парламентария.

Председатель комиссии по процедуре вотума недоверия, член Союза крестьян и зеленых Агне Ширинскене утверждала, что парламентарии выслушали не только главу ДГБ, но и лицо, которое руководит комитетом, допрашивавшим Бастиса. Она также подтвердила, что комиссия рассматривает действия Бастиса, совершенные после того, как он дал присягу в ноябре 2016 года. «Да, есть эпизоды и после присяги», — сказала Ширинскене.

Комитет по национальной безопасности и обороне решил, что Бастис, поддерживая связи с представителями «Росатома», действовал против интересов Литвы, а его связи вызывают угрозу для национальной безопасности. Ширинскене уверяла, что комиссия по процедуре вотума недоверия во время подготовки выводов будет использовать и данные расследования Комитета по национальной безопасности и обороне. «Мы ознакомились и с информацией Комитета по национальной безопасности и обороне. На самом деле мы благодарны за проведенное расследование. Да, мы используем этот документ в качестве определенного доказательства, но я точно не буду комментировать содержание», — сказала парламентарий.

Тем временем Генпрокуратура Литвы сообщила, что отказалась начинать досудебное расследование в связи с тем, что парламентарий Миндаугас Бастис помогал другому государству действовать против Литвы. Прокуроры утверждают, что в материале ДГБ о связях Бастиса с представителями «Росатома» и преступного мира «нет информации, которая подтвердила бы, что в действиях Бастиса могли быть признаки преступления, предусмотренного в 118 статье Уголовного кодекса, или признаки других преступных деяний».

За оказание помощи другому государству в действиях против Литвы в Уголовном кодексе страны предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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