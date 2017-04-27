Песков: Москва осуждает авиаудары Израиля по Дамаску

Москва, , 17:11 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал авиаудары ВВС Израиля по территории Сирии. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 27 апреля, на брифинге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня израильские ВВС нанесли авиаудар по военному складу ливанской шиитской группировки «Хезболла», расположенному в районе международного аэропорта Дамаска.

Министерство иностранных дел России осудило действия Израиля. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва осуждает любые акты агрессии против Сирии.

Дмитрий Песков также заявил, что все страны должны уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики и воздержаться от агрессивных действий, которые препятствуют политическому урегулированию конфликта в Сирии.

«Мы по-прежнему считаем, что все страны должны воздерживаться от каких-то действий, которые ведут к повышению напряжённости в и без того неспокойном регионе, и выступаем за уважение суверенитета Сирийской арабской республики и за то, чтобы Сирийская арабская республика была политически целостным, единым и суверенным государством», — сказал Песков.

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Напомним, Израиль считает ливанское шиитское движение «Хезболла» террористическим. При этом именно «Хезболла» с самого начала поддержала законные сирийские власти в борьбе против прозападной оппозиции, начавшей антиправительственный мятеж, и международных террористических группировок.

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