Партпроект «ЕР» «Городская среда» готовит к июню дизайн-проекты дворов

Москва, , 16:34 — REGNUM В совещании координаторов приняли участие представители 85 регионов, а также представители Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Александр Васильев

Координатор партийного проекта «Городская среда», член комитета Госдумы по транспорту и строительствурассказал, что в июне начнется обсуждение дизайн-проектов дворов, чтобы в июле начать по ним работы. Уже обсуждаются муниципальные программы по благоустройству дворовых территорий в регионах, которые должны быть утверждены до 25 мая.

«Мы сейчас утверждаем макет материала для граждан о том, каким они хотят видеть свой двор. В нем будут перечислены объекты благоустройства во дворах, и люди должны будут оценить их важность для себя по шкале от 1 до 3. В июле мы проведем мониторинг элементов благоустройства во дворах. По так называемому «индексу лавочки» мы определим стоимость квадратного метра асфальта, освещения и т.д.», — сказал парламентарий.

По его словам, для контроля реализации партийного проекта каждую неделю проводится мониторинг работ в регионах. И основная задача — обеспечить непосредственное участие жителей в проекте.

В рамках партийного проекта на базе общественных приемных в июле-августе должны заработать горячие линии, через которые будут собираться обращения граждан по вопросам благоустройства. На данный момент такая горячая линия уже работает в Тульской области. В Мурманской области в свою очередь открыто онлайн голосование по благоустройству. В Приморском крае проходит открытой конкурс по дизайну детских площадок. В Красноярском крае и Еврейской автономной области открыты отдельные онлайн ресурсы партийного проекта, на которых жители могут подать свои заявки на благоустройство.

По итогам совещания было подчеркнуто, что необходимо создать общественные советы партийного проекта в тех регионах, где они не были созданы. Также необходимо начать процесс активного взаимодействия с общественниками, в том числе для осуществления общественного контроля работ.

Партийный проект «Городская среда» примет участие в общероссийском субботнике, который состоится 29 апреля, и в «Международном дне соседей», который будет проводится 26 мая совместно с партийным проектом «Школа грамотного потребителя».

Напомним, в марте стартовали сборы обращений жителей по улучшению городской среды на региональных сайтах партии, в апреле на сайтах были открыты специальные вкладки для сбора обращений. В муниципальных образованиях начались общественные слушания, были распространены буклеты с информацией о проекте.