Китай: Венесуэла может сама уладить свои внутренние проблемы

Пекин, , 16:43 — REGNUM Официальный представитель Китая 27 апреля заявил, что венесуэльцы могут сами «адекватно» уладить свои дела и сохранить национальную стабильность, вскоре после того, как президент Николас Мадуро объявил, что собирается вывести страну из Организации американских государств (ОАГ) на фоне непрекращающихся уличных протестов внутри страны, сообщает информационное агентство EFE.

«Ключи к решению конфликта у венесуэльцев. Мы искренне надеемся и верим, что общество (Венесуэлы) может адекватно улаживать свои внутренние дела, поддерживать национальную стабильность и добиваться экономического и социального развития», — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан в ходе пресс-конференции.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила, что ее страна по решению президента Мадуро будет инициировать процесс выхода из ОАГ, после того как организация созвала совещание министров иностранных дел для обсуждения ситуации в Венесуэле без ее разрешения.

Китайский представитель отказался комментировать это решение Мадуро, ссылаясь на политику невмешательства Пекина во внутренние дела других стран, и подчеркнул, что это «их решение».

Напомним, в последние годы Китай и Россия стали основной опорой подорванной после падения цен на нефть экономики Венесуэлы, выдав стране кредитов на сумму свыше 55 миллиардов долларов, из которых 90% выдал Пекин.