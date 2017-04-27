Анастасия Суховеркова, , 15:45 — REGNUM

В среду, 19 апреля всего за 24 часа до возобновления переговоров по мирному урегулированию кипрского конфликта Турция запустила новую серию исследований сейсмической активности на базе NAVTEX (Navigation Telex), международной системы оповещений для навигационной и метеорологической безопасности, с целью дальнейшей разведки углеводородов.

Министерство иностранных дел Никосии практически сразу же заявило, что действия турецкой стороны являются неправомерными. «Единственная власть, обладающая компетенцией санкционировать любую исследовательскую и спасательную деятельность в водах, прилегающих к территории Кипра — это власть Республики Кипр», — заявляют представители МИД.

Дело в том, что исследования, которые планирует проводить Турция, будут проходить в зоне, непосредственно затрагивающей территориальные воды, континентальный шельф и исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Кипра, вторжение в которые без сопутствующего согласия было бы прямым нарушением суверенных прав Республики Кипр. Проблема территориальной принадлежности прилегающих к острову водных массивов также является на данный момент нерешенной, причем не только ввиду непризнания Турецкой Республики Северного Кипра, но и потому, что Турция также претендует на часть исключительной экономической зоны Кипра в восточном Средиземноморье. Границы водных территорий, прилегающих к Кипру, разделены на 13 секторов, многие из которых являются спорными. Границы исследовательской деятельности турецкой NAVTEX простираются вплоть до южной части Лимассола, включая сектор 6, на который имеет претензии Анкара, заявляя, что это часть турецкого континентального шельфа, а также минимум еще 4 других сектора, которые принадлежат к ИЭЗ Кипра.

Турецкое судно «Барбарос Хайреддин Паша», которое и будет заниматься исследованием сейсмической активности, планирует курсировать район от Фамагусты до монастыря Апостола Андрея, находящегося на полуострове Карпас.

Планируется, что «Барбарос» пробудет в исключительной экономической зоне Кипра до 30 июня, и не один, а в сопровождении норвежского судна M/V «Bravo», сотрудничавшего с турецким судном в Черном море на протяжении последних нескольких лет. Однако, при этом M/V «Bravo» не включен в систему NAVTEX, и однажды норвежское судно уже было вынуждено покинуть исключительную экономическую зону Кипра в 2014 году, когда власти Республики Кипр обвинили норвежскую сторону в совершении противоправных действий.

Ситуация с турецкой NAVTEX сразу же вызвала бурную реакцию со стороны греков-киприотов. На последней встрече лидеров двух кипрских общин, которая состоялась 20 апреля, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что «невозможно, с одной стороны, выстраивать атмосферу взаимного доверия, а с другой — терпеть провокации со стороны Турции».

Стоит напомнить, проблема разведки углеводородов была одним из «камней преткновения» для начала переговоров в мае 2015 года. Поэтому еще в ходе первой встречи в гостинице «Ledra Palace» лидеры двух общин договорились оставить этот вопрос в стороне до достижения соглашения. Наметилось сближение позиций по поводу распределения морских зон, природных ресурсов и ассигнований из федерального бюджета. Все эти позиции включены в так называемый «всеобъемлющий подход» к решению кипрского вопроса. Поэтому сейчас единственным актуальным вопросом остается делимитация исключительной экономической зоны с Турцией, который, однако, может быть разрешен только после достижения соглашения по урегулированию кипрского конфликта и исключительно на базе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Как заявляют власти Республики Кипр, присутствие турецкого судна «Барбарос» в ИЭЗ Кипра представляется скорее политическим решением, чем техническим. Турция в последнее время усилила антиправительственную риторику в отношении Республики Кипр, в частности касательно разработки углеводородов.

На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «Анкара не позволит Республике Кипр продолжать разведку нефти и газа в «своей» исключительной экономической зоне».

Новые угрозы стали поступать от Турции в сторону Кипра спустя всего несколько дней, после того как разведка природного газа в исключительной экономической зоне Кипра получила «второе дыхание»: власти Турции подписали новые лицензии на разведку с крупнейшими ТНК в области энергетики — ExxonMobil, ENI и Total. Непосредственно разработка природных ресурсов начнется в июле, и в ближайшие два года планируется пробурить до 12 скважин, в расчете на то, что будет разведано достаточно газа, чтобы начать его экспортировать.

Примечательно, что практически одновременно с началом исследования сейсмической активности Анкара предупредила власти Кипра о начале военных учений.

Лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи, в свою очередь, заявил, что NAXTEX — лишь ответная реакция турецкой стороны на «упорство и неуступчивость» греческой общины. ТРСК готовится к федеральному устройству будущего объединенного Кипра, однако, Акынджи отметил, что было бы нелишним подготовить соглашение о сосуществовании двух отдельных кипрских государств. Он также упомянул, что несмотря на то, что лидеры работают над «федеральным решением» конфликта, Северный Кипр, при этом, не должен быть изолирован от остального мира.