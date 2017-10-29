Власти Петербурга совершили ночной рейд против готовящегося мятежа

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 16 октября на закрытом заседании Временного Правительства главнокомандующий Петроградским военным округом Полковников в докладе о готовящемся выступлении большевиков и принимаемых против этого мерах сообщил, что настроение петроградского гарнизона в общем на стороне правительства, и что опасаться активного участия гарнизона в большевистском выступлении не приходится. Юнкерские школы, находящиеся в окрестностях Петрограда, получили приказ быть готовыми к отправке в Петроград. Часть броневого дивизиона размещена у Зимнего дворца.

По вопросу о наиболее успешном использовании милиции для борьбы с проявлениями анархии признано необходимым изъять милицию из ведения органов местного самоуправления и подчинить непосредственно центральной государственной власти.

В Петрограде, в связи с ожидавшимся выступлением, представителями милиции был совершен в ночь на 16 октября объезд окраин города, с целью выяснить настроение рабочих масс. Представленные милицией доклады рисуют следующую картину. В Александро-Невской части, где расположен ряд крупнейших заводов, было констатировано полное спокойствие. В Выборгском районе наружно было спокойно; однако здесь необходимость свержения правительства, в целях спасения России от гибели, проповедывалась открыто. Василеостровский район представлял несколько более тревожную картину, хотя и здесь внешних признаков близкого выступления не наблюдалось; здесь настроение приподнятое, выжидательное. Нарвская сторона внушила представителям милиции наибольшие опасения: на улицах и около заводов то и дело собирались группы рабочих, при чем велась усиленная агитация в пользу выступления; ни от кого нельзя было добиться определенного ответа на вопрос — когда именно предполагалось выступить. В докладах милиции отмечалось, что получилось впечатление, как будто день и час или держится в строжайшем секрете, или же действительно никому не известен. Были усилены патрули во всех пунктах, особенно на окраинах. Комиссарам было предписано объезжать районы и чаще проверять посты.

Доклады министра продовольствия Прокоповича и министра путей сообщения Ливеровского посвящены вопросу об анархии на железных дорогах. Прокопович, вопреки утверждению петроградского городского самоуправления о наступающем в связи с резким сокращением подвоза продовольственном кризисе (за 16 октября прибыло хлебных грузов 11 032 пуда при потребности в 48 000), находит продовольственное положение Петрограда вполне удовлетворительным; сокращение подвоза объясняет анархией на железных дорогах, где крестьяне и вооруженные отряды останавливают и разгружают продовольственные эшелоны. Ливеровский сообщил о беспорядках, производимых на железных дорогах солдатами, берущими с бою места в вагонах или принуждающими железнодорожную администрацию отправлять воинские эшелоны вне очереди.

Правительство предложило военному министру совместно с министром путей сообщения выработать план создания военных отрядов для охраны поездов и станций и поручило министру юстиции разработать проект учреждения на крупных станциях чрезвычайных судов для рассмотрения в ускоренном порядке дел о нарушении железнодорожных правил.

По вопросу о подготовляемом Центральной Украинской Радой созыве Украинского Учредительного Собрания Временным Правительством постановлено срочно вызвать в Петроград для дачи объяснений Винниченко и еще двух генеральных секретарей; впредь до выяснения вопроса о роли Украинской Рады в подготовке созыва Учредительного Собрания — лишить Раду государственного кредита и приостановить выдачу уже ассигнованных генеральному секретариату 330 тысяч рублей; местным судебным властям предложено возбудить следствие по делу о незаконном созыве Украинского Учредительного Собрания.

Министр внутренних дел возбудил вопрос об объявлении всей Тверской области на военном положении.

Комиссар Временного Правительства по Дальнему Востоку в секретной телеграмме сообщает:

«Здесь циркулируют слухи, что Япония намерена ввести военный отряд во Владивосток, для чего готовится провоцировать выступление террористического характера. Слухи эти подтверждаются сведениями из вполне авторитетных источников. Важно знать, действительно ли Японией принято означенное решение, так как добиться Японии осуществления своих целей [захвата Владивостока — ИА REGNUM] таким путем крайне легко, благодаря тому, что Владивосток, несомненно, является ареной деятельности самого опасного политического подозрительного элемента».

На закрытом заседании Главного земельного комитета обсуждался представленный министром земледелия во Временное Правительство законопроект о передаче до Учредительного Собрания земельным комитетам земель, сдававшихся в аренду и не предназначенных владельцами для технических культур. Кадеты и народники-социалисты возражали против проекта, указывая, что он внесет сумбур в земельные отношения. Эсеры поддерживали законопроект, но и они согласились, что в нем есть много неточностей, могущих привести к ряду недоразумений. В результате прений постановлено сообщить правительству, что проект нуждается в переработке в его наиболее существенных частях.

На заседании предпарламента продолжалось обсуждение вопроса об обороне. С речью по вопросу о внешней политике правительства выступил министр иностранных дел Терещенко, указавший на необходимость согласовать действия и взгляды на войну и мир с союзными правительствами и подвергший критике «наказ» ЦИК Скобелеву.

Министр продовольствия Прокопович, отвечая на принятый по предложению кадетов вопрос о положении продовольственного дела, заявил, что продовольственное дело висит на ниточке, которая в любой момент может порваться; необходимо дальнейшее сокращение армии, упорядочение транспорта и «твердая власть для борьбы с анархией».

Министр иностранных дел Терещенко 16 октября в секретной телеграмме послам в Лондоне, Париже и Риме пишет о задачах Парижской конференции:

«Считаю необходимым подтвердить, что, по нашему мнению, предстоящая конференция должна иметь задачей оценку общего положения и установление полной солидарности между союзниками во взглядах на оное. Вместе с тем конференция должна будет определить способы дальнейшего ведения войны и взаимную поддержку, которую союзники должны будут оказать друг другу. По поводу участия в конференции лица, пользующегося доверием нашей демократии, необходимо помнить, что лицо это войдет в состав русской правительственной делегации, от имени которой официально будет говорить лишь глава ее».

Исполнительным Комитетом Петроградского Совета единогласно принята резолюция по рабочей гвардии:

«Исполнительный Комитет Петроградского Совета Раб. и. Солд. Депутатов, заслушав доклад представителя рабочей гвардии тов. Юренева, заявляет, что:

1) организация рабочей гвардии, прямая задача которой состоит в борьбе с контр-революцией и в защите завоеваний революции, является неотложной задачей момента, и

2) что все дело организации рабочей гвардии и политическое руководство ею Петроградский Совет Раб. и Солд. Депутатов берет в свои руки».

На пленарном заседании Петроградского Совета остро стояли вопросы о создании Военно-Революционного Комитета и о посылке делегации в Псков на совещание в штабе Северного фронта по вопросу о выводе петроградского гарнизона.

Докладчик по вопросу о посылке делегации сообщил о разосланном 14 октября по частям гарнизона телеграфном приказе генерала Черемисова с предложением выслать представителей полковых комитетов в Псков и о состоявшемся 15 октября в Смольном собрании делегации, отложившей поездку и передавшей вопрос на разрешение Исполкому Петроградского Совета. Исполком решил пополнить делегацию представителями Совета и предложил утвердить состав делегации в 40 человек, из которых 25 представителей Совета и 15 — гарнизона.

Председательствующий Каменев от имени Исполкома предложил избрать 12 большевиков, 8 эсеров и 5 меньшевиков, стоящих на точке зрения Петроградского Совета в деле революционной обороны Петрограда. Делегат от фракции меньшевиков выступил с протестом против сделанного для его фракции ограничения и настаивал, во имя справедливости, на образовании делегации, в которую входили бы представители всех фракций Совета. После того, как собрание отклонило обсуждение вопроса, делегат заявил, что фракция меньшевиков своего списка не выставит. Представитель меньшевиков-интернационалистов заявил, что, хотя они и не разделяют по этому вопросу точку зрения Комитета, тем не менее свой список представят.

Представитель Лужского Совета во внеочередном заявлении огласил постановление об отзыве своих представителей из состава Петроградского Совета, ввиду резко изменившейся за последнее время тактики последнего, выразившейся в принятии ряда большевистских резолюций, которых Лужский Совет не разделяет.

Докладчик по вопросу о Военно-Революционном Комитете Лазимир (левый эсер) огласил проект его организации, принятый ранее. Заявление делегата от фракции эсеров о перенесении этого вопроса на следующее заседание встретило возражения Троцкого, после чего было заявилено, что фракция эсеров не будет принимать участия в обсуждении вопроса.

Делегат от меньшевиков высказался против учреждения Комитета, так как оборона Петрограда, это — дело военного штаба. Эта затея — большевистская, одно из звеньев той цепи, которая подготовляет их выступление.

«Партия большевиков до сих пор не дала прямого ответа на вопрос, примут ли большевики участие в выступлении, и зовут ли они массы на улицу для захвата власти. Это выступление, по глубокому убеждению меньшевиков, будет похоронами революции. Проектируемый здесь революционный комитет есть не что иное, как организация революционного штаба для захвата власти. Меньшевики—против этого и туда не пойдут. (Возгласы с мест: «Сколько вас?») Нас здесь около 50 человек, но сколько будет вас — ответ на этот вопрос мы получим после вашего выступления. Мы имеем сообщения со многих мест, что массы не сочувствуют этому выступлению. Даже Центрофлот высказался против выступления».

Делегат от меньшевиков огласил резолюцию своей партии, высказывающуюся против учреждения Военно-Революционного Комитета и предлагающую делегировать представителей Совета во Временный Военный Комитет для содействия обороне Северного фронта при ЦИК Советов.

Выступивший следующим Троцкий сказал, что никогда большевики не были так далеки от меньшевиков и никогда тактика меньшевиков не была так гибельна, как теперь. Троцкий цитирует заявление Родзянко сотруднику «Утра России», что сдача Петрограда имела бы свои положительные стороны, так как немцы и в Петрограде, как и в Риге, восстановили бы «порядок», разогнали Советы, истребили Балтийский флот и задушили в корне русскую революцию, и напоминает, что большевики, а не меньшевики, своевременно предвидели и корниловщину, и последствия наступления 18-го июня.

«Нам говорят здесь, что мы готовим штаб для захвата власти. Мы из этого не делаем тайны… К нам обращаются с категорическим требованием о выводе войск из Петрограда, и мы должны сказать — да или нет. Нужно сказать солдатам — уходить ли им, или отнестись с недоверием к приказу о выходе. И мы говорим, что нам необходимо знать, куда мы идем».

Троцкий настаивает на необходимости взять власть из рук безответственных руководителей страны путем единодушной демонстрации сил пролетариата и призывает высказаться против вывода войск из Петрограда.

Делегат от меньшевиков-интернационалистов выступил против организации Военно-Революционного Комитета и против выступления, так как погромная агитация захлестнет самих его организаторов, и оно превратится в резню и грабеж.

Делегат от Ташкентского Совета и целый ряд представителей с фронта требовали немедленного заключения мира и передачи власти Советам. Один из ораторов заявил, что если эти требования не будут исполнены, то солдаты уйдут с фронта и штыками заставят правительство исполнить предъявленные ему требования.

В итоге, проект организации Военно-Революционного Комитета принят подавляющим большинством голосов. Троцкий предложил Комитету на следующий же день приступить к работе.

Делегация, избранная для поездки в Псков, после совещания отъезжающих, выступила с заявлением, что она свое участие в Псковском совещании понимает, как участие с чисто информационными целями, — с чем Совет согласился.

Также было принято решение о присоединении пленума Совета к постановлению Солдатской секции от 13 октября о бойкоте желтой прессы.

Исполком Московского Совета Рабочих Депутатов постановил избрать на Всероссийский съезд Советов делегатов пропорционально числу поданных за списки голосов. Для того, чтобы обеспечить созыв съезда, решено разослать всем губернским и уездным Советам циркулярную телеграмму с приглашением.

Происходившим в Саратове Областным съездом Советов Поволжья отвергнута резолюция эсеров и меньшевиков-оборонцев по текущему моменту, предлагавшая присоединиться к телеграмме ЦИК Советов о недопустимости никаких выступлений, и принята резолюция большевиков.

После этого голосования меньшевики и эсеры, принимавшие до того участие во всех работах съезда и голосовавшие по всем резолюциям, объявили съезд «совещанием делегатов отдельных Советов», мотивируя это отсутствием представителей из Оренбурга и Казани, и покинули съезд. По поводу их ухода принята следующая резолюция:

«Уход со съезда меньшевиков и эсеров (правых), испугавшихся решительности революционной демократии и ее стремления бороться до конца за власть и против контр-революции, показал полную неспособность «бывших вождей» рабочего класса защищать его интересы. Принимая во внимание, что их уход совпадает с тем моментом, когда контрреволюция подготовляет решительную схватку, о чем она громогласно заявляла устами генерала Брусилова на совещании общественных деятелей, — принимая это во внимание, Областной съезд клеймит, как предателей, тех представителей демократии, которые в такой момент отказываются от самозащиты и, даже больше того, делают попытку срыва того объединения рабочих и солдат Поволжья, ради которого был созван съезд, и тем самым выставят себя безоружными перед контр-революцией. Областной съезд обращается к своим избирателям и надеется, что они дадут достойную оценку этой изменнически-трусливой политике, но заявляет, что «беженцы» со съезда отныне стоят вне рядов борющихся за свои классовые интересы солдат, рабочих и крестьян».

Саратовским Советом по предложению фракции большевиков принята резолюция, объявляющая решительную борьбу против политики контр-революционного Временного Правительства, отказывающая ему во всякой поддержке и подчинении. После принятия резолюции меньшевики и эсеры вышли из Исполкома и перенесли свою работу в городскую думу.

Открывшаяся в Минске конференция Советов Западной области (преобладают большевики) постановила:

«Считать созыв съезда Советов 20 октября неотложным. Всякие попытки воспрепятствовать созыву предстоящего съезда конференция признает крайне вредными и преступными, подрывающими организацию сил революционной демократии, столь нужную в данный момент для создания истинно-революционной народной власти и обеспечения своевременного и правильцого созыва Учредит. Собрания».

Самарским Советом на Всероссийский съезд избраны большевики; меньшевики и эсеры отказались участвовать в выборах, считая съезд несвоевременным. В Самаре же, по соглашению между гласными гордумы большевиками и эсерами, городским головой намечен большевик.

Ввиду невыплаты прибавок слесарям, исполняющим обязанности помощников машинистов, прекратилось движение товарных поездов по Николаевской железной дороге; забастовка поддержана поденными рабочими.

Исполнительный комитет петроградского отдела союза георгиевских кавалеров в экстренном заседании вынес резолюцию, считающую всякие вооруженные выступления недопустимыми.

В Петрограде открылась первая конференция пролетарских культурно-просветительных организаций. Заслушаны доклады: Луначарского — об общих задачах культурно-просветительного движения пролетариата и Брика — о демократизации искусства. По первому докладу принята резолюция:

«1) Конференция подчеркивает, что движение культурно-просветительное должно занимать в общем культурном развитии место рядом с политикой, профессиональным движением и кооперацией,

2) что культурно-просветительное движение пролетариата должно быть проникнуто боевым социалистическим духом и целью его является — вооружить рабочий класс знанием, организовать его чувство при помощи искусства для усиления его в титанической борьбе за новый общественный строй. Конференция полагает, что как в науке, так и в искусстве пролетариат проявит самостоятельное творчество, но для этого он должен овладеть всем культурным достоянием прошлого и настоящего.

Пролетариат охотно принимает в культурно-просветительном деле сочувствие и помощь социалистической и даже беспартийной интеллигенции. Но он считает необходимым критически отнестись ко всем плодам старой культуры, которую он воспринимает не как ученик, а как строитель, призванный воздвигнуть новое здание из камней старого. Конференция полагает необходимым положить начало организации пролетарского культурно-просветительного движения в Петрограде для согласования па этом поприще разрозненных усилий».

В Петрограде открылись съезд военно-промышленных комитетов и съезд по технической обороне государства. Заседания последнего, происходящего при участии высших военных чинов и представителей фронтовых комитетов, — закрытые.

Румынской социал-демократической партией выпущено воззвание к русской демократии с призывом организовать помощь голодающему и умирающему румынскому народу и указанием на ряд преступлений, совершенных румынской олигархией над румынским народом (преследование рабочих, евреев, революционеров, аресты, расстрелы, разгон рабочих организаций и т. д.). Воззвание призывает русскую демократию, Временное Правительство и Советы помочь румынскому народу в его борьбе за освобождение.

В Москве закрылся X съезд партии кадетов. В принятых резолюциях партия на ближайшие годы отказывается от своих программных требований о понижении косвенных налогов и допускает их усиление; решено внести в предпарламент вопрос Правительству о деятельности Украинского генерального секретариата, направленной к подрыву единства России и верховных прав Учредительного Собрания.

В Петрограде состоялось заседание ЦК РСДРП (б) с представителями других партийных организаций. Обсуждался вопрос о вооруженном восстании. Принята резолюция, предложенная Лениным (19 голосов —за, 2 — против, 4 — воздержались):

«Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает резолюцию ЦК, призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленнейшей подготовке вооруженного восстания, к поддержке создаваемого для этого Центр. К-том центра и выражает полную уверенность, что ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные способы наступления».

Избран практический центр по организационному руководству восстанием в составе: Свердлов, Сталин, Дзержинский, Бубнов, Урицкий.