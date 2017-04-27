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МИД РФ — журналисту США: Если в Москве — «режим», то что в Вашингтоне?

Политика

«Если президент избран народом своей страны, то это не режим, а демократия»

Нью-Йорк, США, 27 апреля 2017, 15:39 — REGNUM  Если государственный строй в России является «режимом», то как стоит называть администрацию США? Таким замечанием ответила на вопрос журналистки интернет-портала Yahoo Global News официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В начале интервью ведущая передачи Кэти Курик представила дипломата и использовала слово «режим» в отношении России. Однако Захарова не стала продолжать разговор в таком ключе.

«Вы пользуетесь тем же словом «режим» в отношении американской администрации?», — уточнила она у ведущей. В ответ Курик спросила, какое бы слово предпочла использовать сама гостья.

«Меня интересовала ваша мотивировка», — настаивала Захарова, однако использование формулировки «режим» ведущая пояснять не стала, спросив, каким словом в таком случае ей нужно пользоваться.

«Я считаю, что если президент избран народом своей страны, то это не режим, а демократия», — заявила представитель МИД.

Далее в интервью Захарова отметила, что в период, когда главой США являлся Барак Обама, для американских СМИ был характерен «негативный подход к России». Прежде американские СМИ не публиковали положительных или нейтральных новостей о России, освещая теракты и события, связанные с коррупцией.

Однако при Обаме, по словам дипломата, атака на Россию «с помощью фальшивых новостей» стала ярко выраженной. Это было своего рода попыткой разрушить двусторонние отношения в целом, пояснила Захарова, отметив, что за антироссийской кампанией не обязательно мог стоять Белый дом.

При этом Захарова опровергла обвинения в адрес России в том, что фальшивые новости распространяются Москвой с политическими целями. Она попросила привести хотя бы один подобный пример, заявив при этом, что есть «десятки, миллиарды примеров» фальшивых материалов о России в западных СМИ.

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