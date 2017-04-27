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Разведка Пакистана: БПЛА США ликвидировал семь боевиков на севере страны

Политика

Видные боевики уничтожены не были

Беспилотный летательный аппарат армии США
Lt Col Leslie Pratt
Беспилотный летательный аппарат армии США

Исламабад, 27 апреля 2017, 15:37 — REGNUM  

Семь пакистанских исламистов были ликвидированы в ходе предполагаемого удара беспилотника США на севере страны, поблизости от границы с Афганистаном, сообщает Associated Press.

С таким заявлением выступили два сотрудника пакистанских спецслужб, отметив, что удар был совершен недалеко от деревни Зувай, расположенной в провинции Северный Вазиристан. Они добавили, что в результате удара не был ликвидирован ни один видный боевик.

Официальные лица страны общались с прессой при условии сохранения анонимности, поскольку они не могут общаться с прессой.

Напомним, США не впервые совершают подобные атаки на территории Пакистана, чем вызывают у властей страны, а также правозащитников недовольство.

В частности, в 2013 году организация Amnesty International заявила, что США, возможно, причастны к военным преступлениям из-за их практики внесудебных ликвидаций.

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