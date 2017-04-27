Путин об отношениях РФ и Японии: «Движение вперед есть»

Москва, , 15:35 — REGNUM Япония является перспективным партнером России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Япония — наш добрый сосед и очень перспективный партнер, — говорит российский лидер, слова которого обнародовала пресс-служба Кремля. — В прошлую нашу встречу в Ямагути, а затем и в ходе переговоров мы договорились об активизации наших отношений и наших контактов».

При этом Путин также добавил, что в плане отношений между двумя странами «движение вперед есть».

«Надеюсь, что и этот визит столь представительной японской делегации во главе с тобой принесёт свои плоды и мы наметим следующие шаги по совместной работе», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву начался сегодня, 27 апреля. Политик перед вылетом в РФ назвал темы предстоящих переговоров с российским президентом: обсуждение вопроса мирного договора между РФ и Японией, совместная деятельность на островах, ситуация с Северной Кореей и положение дел в Сирии.

Читайте также: Встреча Путина и Абэ продлится три часа — СМИ