Прокуратура Молдавии назвала «московского заказчика» убийства Плахотнюка

Кишинёв, , 15:21 — REGNUM Прокуратура Молдавии назвала имя одного из предполагаемых «заказчиков» якобы планировавшегося покушения на лидера Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка. Как заявил 27 апреля на пресс-конференции в Кишиневе прокурор Виталий Бусуйок, следствие считает одним из заказчиков проживающего в Москве предпринимателя Григория Карамалака, передает корреспондент ИА REGNUM.

Прокурор сообщил, что задержанные ранее «исполнители покушения» сотрудничают со следствием, и дали показания против Карамалака. Второй заказчик, по словам Бусуйка, — человек, находящийся в тюрьме на территории Молдавии по другому делу. Его имя прокурор не назвал «в интересах следствия».

Отметим, что в числе задержанных в Кишиневе восьмерых человек, подозреваемых в подготовке покушения на Плахотнюка — заместитель председателя фонда помощи ветеранам спорта IFAVIS Валерий Заболотный, возглавляющий также Молдавско-болгарскую ассоциацию сотрудничества.

Молдавские СМИ уже писали со ссылкой на свои источники что, заказчиком покушения молдавские правоохранительные органы считают проживающего в Москве предпринимателя Григория Карамалака, который является председателем IFAVIS и ранее был объявлен молдавскими властями в розыск по линии Интерпола. Официального подтверждения этой информации до сих пор не было.

7 апреля, напомним, министерство внутренних дел Украины сообщило о предотвращении заказного убийства Владимира Плахотнюка. Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в результате совместной спецоперации правоохранителей Молдавии и Украины в Кишиневе и Киеве были задержаны организаторы и исполнители якобы готовившегося убийства.

В Погранслужбе Украины заявили, что реализацию покушения на Плахотнюка курировали «представители спецслужб России». Там также сообщили, что операцией по предотвращению покушения с украинской стороны руководил лично Петр Порошенко.

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