Латвийский демограф: «Иммигранты для Латвии — необходимость»

Рига, , 16:55 — REGNUM В Латвии растет доля пожилых людей, поэтому необходимо думать о привлечении иммигрантов, иначе стране грозит существенная нехватка рабочих рук. Об этом заявили эксперты на совместном заседании комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества и комиссии по долгосрочному развитию, сообщает LETA.

Исследователи на заседании рассказали депутатам о влиянии на Латвию мировых миграционных процессов. Так, например, демограф Илмар Межс выразил мнение, что важнее не численность населения, а его структура. Он отметил, что на данный момент в Латвии на одного пенсионера приходится примерно двое работающих, но до 2040 года этот показатель может выровняться — один работающий на одного пенсионера. Таким образом, каждый год с латвийского рынка труда из-за возраста будут уходить на 10 000 человек больше, чем выходить на рынок, прогнозируют эксперты.

Также, считают исследователи, на ситуацию отрицательно влияет и миграция. По их данным, в целом из страны уехало 10−15% населения, а в группе 20−35-летних этот показатель достигает 30%.

Наивно надеяться, что запущенные проблемы демографии решат сегодняшние подростки, считает Межс. Эксперт видит только два решения проблемы: первое — это привлечение мигрантов. Второй вариант — «повышение пенсионного возраста до 100 лет», с иронией добавил демограф.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по мнению латвийских предпринимателей и экспертов в сфере бизнеса, дефицит квалифицированной рабочей силы в долгосрочной перспективе создает серьезную угрозу конкурентоспособности, развитию производства и росту экономики Латвии, а в ближайшие десять лет ситуацию усугубит пережитая в 90-е годы «демографическая яма».

Латвийским работодателям в ближайшем будущем также придется столкнуться с дополнительной проблемой — почти половина всех потенциальных работников будет старше 55 лет. Уже сегодня 39% латвийских работников старше 55 лет, а через 15 лет под влиянием общего сокращения численности трудоспособного населения в предпенсионном возрасте будет находиться примерно половина всех потенциальных работников.

К 2030 году, по прогнозу Всемирного банка, 46% всех работающих жителей Латвии будут в возрасте старше 50 лет.

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