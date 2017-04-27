Представляющим угрозу для Латвии запретят покидать пределы страны

Рига, , 16:53 — REGNUM Сейм Латвии сегодня, 27 апреля, концептуально одобрил поправки к законодательству, которые позволят властям налагать запрет на выезд за пределы страны лицам, которые «могут представлять угрозу для безопасности государства», сообщает портал Rus.delfi.lv.

Согласно поправкам, невыездным человека личным решением может объявить глава МВД. Основанием для этого будет информация правоохранительных органов о том, что данное лицо может угрожать безопасности, планирует воевать или участвовать в террористической деятельности. Запрет на выезд будет накладываться сроком на один год, и его можно будет применить как к гражданам и негражданам Латвии, так и к находящимся в стране беженцам. Если человек не согласен с решением главы МВД, он сможет оспорить его в Верховном суде.

В свою очередь известный в Латвии общественно-политический активист Владимир Линдерман, так прокомментировал нововведение на своей странице в facebook: «Тихо, незаметно комиссия сейма одобрила поправки к закону о нацбезопасности. Министр внутренних дел получит право запрещать человеку выезд из страны сроком на один год. Преподносится как борьба с терроризмом, но… В поправках упомянуты не только потенциальные террористы, но и «лица, которые могут угрожать безопасности государства». Последний отчет полиции безопасности отнес к этой категории всех, кто так или иначе причастен к защите прав русских жителей Латвии».

Напомним, в очередном ежегодном отчете ПБ названы наиболее видные активисты, которые, по мнению спецслужбы, реализуют российскую политику соотечественников в Латвии — это лидер антифашистов Иосиф Корен, руководитель Института европейских исследований Александр Гапоненко, руководитель общества «Конгресс неграждан» Елизавета Кривцова, представитель общества «Пером» Маргарита Драгиле и активист Бронислав Зельцерман, депутат Даугавпилсской городской думы Юрий Зайцев. Также в число «прокремлевских активистов» входят Владимир Линдерман и Евгений Осипов, которые, как написано в отчете, «за вознаграждение готовят публикации для российских средств массовой пропаганды».