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Парламент Колумбии одобрил политическую реинтеграцию FARC-EP

Политика

Министр внутренних дел Колумбии предупредил, что партии FARC не будет, если не состоится полная сдача вооружений

Богота, 27 апреля 2017, 15:13 — REGNUM  Верхняя палата Парламента Колумбии 26 апреля одобрила в последнем обсуждении законодательный акт о политической реинтеграции леворадикальной группировки Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP), что позволит ей создать политическую партию после демобилизации партизанских сил и милиций, сообщает El Periódico.

«Сегодняшнее решение является фундаментальным. Этот закон дополняет пакет инициатив, которые предлагают гарантии выполнения соглашений для установления стабильного мира в нашей стране», — заявил министр внутренних дел Колумбии Хуан Фернандо Кристо.

По словам Кристо, призывавшего парламентариев голосовать за проект законодательного акта, «в проекте также прямо говорится, что партии FARC не будет, если не состоится полная сдача вооружений».

Между тем, будущей партии FARC-EP во время переходного этапа будут гарантированы пять мест в парламенте в течение следующих двух законодательных периодов, то есть в течение восьми лет. «Эти места пойдут в дополнение к тем, которые будут завоеваны на выборах», — заявил министр.

Проект, утвержденный 52 голосами сенаторов верхней палаты парламента и не получивший ни одного голоса против, должен пройти согласовательные процедуры в обеих палатах парламента.

Напомним, лидеры FARC-EP после полной мобилизации и разоружения группировки в рамках мирного соглашения, подписанного с правительством в 24 ноября 2016 года, планируют создать политическую партию, которая будет на равных конкурировать на политической арене страны и избираться во все места в каждом избирательном округе. В марте 2018 года новая политическая сила примет участие в парламентских выборах наравне с другими политическими партиями Колумбии.

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