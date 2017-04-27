В администрации Ростова-на-Дону – очередные кадровые перемены

Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM Заместителем сити-менеджера Ростова-на-Дону по социальным вопросам назначена Елена Кожухова, до недавнего времени руководившая департаментом социальной защиты населения города-миллионника. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля со ссылкой на данные сайта администрации областного центра.

Напомним, на прошлой неделе кабинет покинул Виктор Бережной. Чиновник пришел во времена руководства Сергея Горбаня и курировал это направление 1,5 года. Бережной вернулся на своё прежнее место работы — в администрацию Ворошиловского района донской столицы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , на прошлой неделе в комитете по торговле и бытовому обслуживанию был назначен новый председатель. Руководителем стал 33-летний Константин Тихонов. До этого председателем комитета торговли был назначенный в 2014 году при Сергее Горбане Александр Головко.

Отметим, пока в администрации вакантны должности заместителя главы по вопросам ЖКХ, заместителя сити-менеджера — начальника муниципального казначейства Ростова-на-Дону и заместителя главы администрации — директора департамента социальной защиты населения.

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