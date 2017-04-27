Четверг, 27 Апреля 2017 года
16:08:16 МСК

В администрации Ростова-на-Дону – очередные кадровые перемены

Политика

Кресло заместителя сити-менеджера Ростова-на-Дону по соцвопросам пустовало недолго

Здание Ростовской-на-Дону городской думы
© ИА REGNUM
Здание Ростовской-на-Дону городской думы

Ростов-на-Дону, 27 апреля 2017, 15:06 — REGNUM  Заместителем сити-менеджера Ростова-на-Дону по социальным вопросам назначена Елена Кожухова, до недавнего времени руководившая департаментом социальной защиты населения города-миллионника. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля со ссылкой на данные сайта администрации областного центра.

Напомним, на прошлой неделе кабинет покинул Виктор Бережной. Чиновник пришел во времена руководства Сергея Горбаня и курировал это направление 1,5 года. Бережной вернулся на своё прежнее место работы — в администрацию Ворошиловского района донской столицы.

Ранее по теме: В администрации Ростова-на-Дону стала вакантной очередная должность

В мэрии Ростова-на-Дону продолжается кадровое омоложение

Как ранее сообщало ИА REGNUM , на прошлой неделе в комитете по торговле и бытовому обслуживанию был назначен новый председатель. Руководителем стал 33-летний Константин Тихонов. До этого председателем комитета торговли был назначенный в 2014 году при Сергее Горбане Александр Головко.

Отметим, пока в администрации вакантны должности заместителя главы по вопросам ЖКХ, заместителя сити-менеджера — начальника муниципального казначейства Ростова-на-Дону и заместителя главы администрации — директора департамента социальной защиты населения.

Читайте также: Перезагрузка в администрации Ростова-на-Дону: сменились главы департаментов

Читайте ранее в этом сюжете: Сити-менеджер Ростова-на-Дону продолжает обновлять команду

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Анастасия СуховерковаКипрский конфликт: противостояние перешло в море
НикосияКипр Кипрский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Игорь БекшаевЗахоронение Ленина церковными канонами не регулируется
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
27.04.17
Станислав СтремидловскийЧернобыльская АЭС снова загрязнена – теперь львовским мусором
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
27.04.17
Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
27.04.17
Багровые воды: В реку Сочи сливали краску
КраснодарРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.04.17
Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»
ЧелябинскРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
27.04.17
Выборы во Франция: Во что играет Жан-Люк Меланшон? – Le Parisien
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Ле Пен взяла хороший старт перед вторым туром — опрос
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Румыния — Венгрия: «историческая война» к 100-летию оккупации Трансильвании
БухарестРумыния Борьба венгров Румынии (Трансильвании) за самоопределение Политика
NB!
27.04.17
Киев решил заблокировать телеканалы ДНР, ЛНР и России
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
27.04.17
Ашот ПогосянРоссийский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
МоскваРоссия Проект «Люди России» Культура
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
«Дома для подтопленцев в Хабаровском крае непригодны для проживания»
ХабаровскРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
АбаканРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное