Итоги освоения бюджета в Ленобласти: пора менять игроков

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 15:09 — REGNUM Доходы бюджета Ленинградской области в 2016 году были исполнены в объеме 109,465 млрд рублей, расходы составили 108,157 млрд рублей. Профицит бюджета — 1,3 млрд рублей. Такие показатели сегодня, 27 апреля, на заседании областного правительства озвучил заместитель председателя правительства региона, председатель комитета финансов Роман Марков, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В 2016 году, к сожалению, у нас самый худший процент освоения, начиная с 2012 года. Несмотря на то, что мы рекордно увеличили до 10,2 млрд рублей адресно-инвестиционную программу, заколдованная цифра в 7 млрд рублей, как в 2015-м, так и в 2016 году, только процент исполнения снижен. Лишь прибавился жирный знак вопроса», — посетовал Марков.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ответ предложил принять кадровые решения. «Это как команда, когда не может выше третьего места подняться, что-то делают: меняют состав игроков или тренера. Вот я считаю, что надо пока не тренера трогать, а игроков менять», — заявил глава региона.

В целом, по словам Романа Маркова, по исполнению бюджета региона удалось «сильно разогнать маховик социальных расходов». «В 2015 году подняли планку на 15,7%, в 2016 году — на 12,2%. Всего — 21,4 млрд рублей на социальную сферу», — сообщил чиновник.

Наибольший вес в бюджете, по его словам, представили программы по образованию, здравоохранению, соцподдержке, развитию автомобильных дорог, ТЭК и ЖКХ. «Далеко не каждый регион может себе позволить такую сбалансированную картинку», — добавил Марков.

Особо главный областной финансист выделил достижения агропрома в 2016 году. «Мы уже второй год от сельского хозяйства получаем больше доходов, чем вкладываем туда субсидий. Второй год уже такая динамика», — сказал он.

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Также с 2012 года неуклонно наращивались расходы на капитальные вложения, но освоение выделенных средств всегда оставляло желать лучшего, отметил Марков.

«Если в 2015—2016 году стояли задачи скорейшей адаптации к новой реальности с минимальными потерями, то на 2017−2019 год уже ставятся задачи для роста экономики и расширения ее потенциала. Ленобласть, один из флагманов Российской Федерации, будет соответствовать этим задачам», — заявил Роман Марков.

2016 год был закончен с ВРП в 907 млрд рублей. Темпы роста прибыльных предприятий — с показателем 123% к уровню предшествующего года.

По доходам консолидированный бюджет региона составил 136 млрд рублей плюс 3,2% к уровню 2015-го. Собственные доходы при этом составили 127,3 млрд рублей — рост 5,3%. При этом общий рост по РФ составил 8,7%, что означает отставание 47-го региона от среднероссийского уровня. По безвозмездным поступлениям в бюджет снижение составило 19% — 9,4 млрд рублей по сравнению с 11,6 млрд в 2015 году.

Консолидированные расходы в 2016 году составили 133,8 млрд рублей с ростом 10,8%. Общий профицит по консолидированному бюджету составил 2,9 млрд рублей, что ниже профицита 2015 года. «Цифра правильная для нашей области. Она показывает, что мы умеем распоряжаться деньгами», — добавил Марков.

По собственно областному бюджету доходы составили 109 млрд рублей (рост на 3,7%), собственные доходы — почти 100 млрд рублей, безвозмездные — 9,6 млрд (падение на 19,3%). Расходы выросли на 15% и составили 108,2 млрд рублей. Профицит по областному бюджету — 1,3 млн рублей (при плановом дефиците в 15,3 млрд рублей).

Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленобласти (без областного): доходы — 65,3 млрд рублей (0,5% рост), собственные — 27,4 млрд рублей (0,7% рост), безвозмездные (поступления в основном из областного бюджета) — 37,9 млрд рублей (0,3% рост), по расходам зафиксировано снижение — 63,8 млрд рублей.

По основной позиции доходов бюджета — налогу на прибыль организаций — произошло снижение на 7,6%. «Это влияние негативной для нас курсовой динамики. Для тех немногочисленных граждан, которые выезжают за границу, укрепление рубля — это плюс, а для областного бюджета — это минус. К сожалению, на 2017 год перспектива снижения также прослеживается», — отметил глава комитета по финансам.

35 млрд рублей составили поступления НДФЛ, с ростом 18,2%. Рост по акцизам — 37%, по налогу на имущество — 7%, по земельному налогу — 12%.

«По НДФЛ мы поднялись на 20 — место. Это очень позитивно. Это вклад предприятий в экономику Ленобласти и отражает динамику увеличения заработных плат в социальной сфере. Что приятно, поднялись на один процентный пункт по земельном налогу. Это отражает нашу совместную работу с муниципалами по постановке на кадастровый учет. Налоги на совокупный доход поднялись на две позиции, но, на мой взгляд 36 место — совсем не то место, которое мы должны занимать. Необходимо работать над этими видами налогов, потому что они отражают деловую активность в сфере малого и среднего бизнеса. Налог на прибыль организации — упали с 10 места на 9-е. По налогу на имущество упали на пункт. По акцизам мы с 33-го опустились на 34-е место: необходимо проанализировать, основное влияние здесь оказали акцизы на алкогольную продукцию. Снижение собираемости транспортного налога также наша задача», — прокомментировал Роман Марков показатели налоговых поступлений.

Комитету финансов и комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти было дано поручение рассмотреть причины снижения поступлений транспортного налога. Комитету по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка разработать дополнительные меры по развитию бизнеса. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности — проанализировать деятельность производителей алкогольной продукции, работающих на территории Ленобласти. «Напомню, что с 2017 года на акциз по алкогольной продукции будет влиять объемы розничной продажи», — отметил глава комитета финансов.

«Провели встречи со всеми основными налогоплательщиками. Видим, что по крупным налогоплательщикам можем недополучить в 2017 году 2,3 млрд рублей по налогу на прибыль», — добавил Роман Марков.

Он напомнил, что перед регионом также стояла и стоит задача увеличения самостоятельности и доходной базы муниципальных образований. «Для сравнения, в 2015 году общие доходы муниципальных образований были 27,1 млрд рублей, в 2016 году уже 27,4 млрд рублей», — подчеркнул чиновник.

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По 2016 году выплаты по межтарифной разнице выросли на 29% и составили 3,85 млрд рублей. Лидером в 2016 году оказался Всеволожский район, Гатчина. Серьезный рост зафиксирован по Кировскому и Ломоносовскому району. Есть районы, которые смогли снизить межтарифную разницу: Лодейнопольский, Подпорожский, Сосновоборский округ, Сланцевский, Киришский, Всеволожский, Лужский район.

«Считаю, что здесь надо разработать механизм поддержки тех районов, которые снижают межтарифку. На сумму снижения межтарифки направлять деньги на программу реструктуризации, развития объектов ЖКХ. У кого межтарифка растет, там эти цифры будем сокращать. Иначе до бесконечности этот процесс может продолжаться», — заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам Романа Маркова, с 2014 года есть позитивная динамика по освоению денежных средств дорожного фонда — оно составило 83,8%. Основное неосвоение произошло по федеральным деньгам.

Также глава комитета финансов Ленобласти озвучил данные по расходам на дорожное хозяйство муниципалитетов в расчете на 1 км дорог. «Сосновый Бор здесь у нас лидер, но его нельзя мерить мерками района. Среднее вложение в дороги в целом (и по содержанию, и по ремонту) составляет 282 млн рублей. Максимально в Сланцевском районе. В основном это муниципальные средства. Будем причины разбирать более подробно», — отметил Марков.

По расходным обязательствам, не отнесенным к вопросам местного значения, больше всего затрат пришлось на Гатчинский район, Сосновый Бор и Кировский район. «И доходов недополучили, и по межтарифке недополучили, тем не менее, в 2016 году у них были обязательства, которые совершенно не надо было принимать, потому что они не относятся к вопросам местного значения. И Гатчинскому району нужно внимательно посмотреть, что это за направления. В Сосновом Бору, насколько я понимаю, это содержание музея», — пояснил он.

В 2016 году выросло число профицитных муниципальных образований. Число дефицитных сократилось со 114 до 103. Общий профицит, по словам Маркова, составил в 2016 году 2,6 млрд рублей по сравнению с 1,3 млрд рублей в 2015-м. Дефицит сократился практически на 500 млн рублей. «Это также говорит о том, что мы на верном пути по межбюджетным отношениям», — отметил глава финансового комитета Ленобласти.

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По словам замглавы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона Виктории Кузнецовой, в 2016 году увеличилась доля расходов областного бюджета на реализацию госпрограмм с 78 до 84%.

В целом доля программных расходов в муниципалитетах составила 70%, что на 8% выше уровня 2015-го года. Однако расходы распределяются крайне неравномерно. Так, сумма расходов по Всеволожскому, Гатчинскому и Выборгскому районам в совокупности в пять раз выше, чем у тройки районов, находящихся внизу этого рейтинга, отметила Кузнецова. По расчётам на душу населения среди лидеров оказались Лодейнопольский и Приозерский район, а также абсолютный лидер прошлого года — Кингисеппский район.

Наибольший уровень эффективности продемонстрировали программы: «Информационное общество», «Устойчивое общественное развитие», «Охрана окружающей среды» и «Современное образование». Три года они находятся в пятерке лидеров.

Четыре программы показали среднюю степень эффективности. Есть программа с удовлетворительным показателем эффективности — порядка 76,5%. Это программа «Развитие культуры», она впервые она оказалась в этом списке. Большинство причин недостаточного исполнения программ — объективные.

Традиционно, добавила Кузнецова, есть тройка подпрограмм, находящихся в нижней части рейтинга: «Автомобильные дороги» (эффективность составила 45,5%, что однако более чем вдвое выше уровня 2015 года), «Переселение из аварийного фонда» и «Программа капремонта».

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