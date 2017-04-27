Станислав Стремидловский, , 14:49 — REGNUM

Эпопея с путешествующим по стране львовским мусором продолжается, это интересовало украинскую региональную прессу на неделе с 20 по 26 апреля.

Житомирская полиция арестовала фуру с львовским мусором и выяснила, что груз перевозился по поддельным документам, сообщает «Житомир.info» (Житомир). Напомним, 13 апреля машину с 20 тоннами мусора задержали в Пулинском районе после того, как в трех населенных пунктах местные жители обнаружили фуры с отходами, которые пытались выгрузить мусор ночью. Водитель одного из грузовиков убеждал, что не имеет никакого отношения к загрязнению территории, и объяснял, что везет мусор из Львова в Киев. Однако он не смог ответить, где именно собирался разгрузить бытовые отходы. «Полиция инициировала наложение ареста на транспортное средство для выяснения всех обстоятельств. Ходатайство было поддержано, судом наложен арест на это транспортное средство. Превентивные меры приняты, я думаю, благодаря СМИ будут проинформированы все, кто хочет сбрасывать здесь мусор, что грузовики будут задерживаться. Если не будет оснований для задержания, то они будут сопровождаться по территории области, чтобы не допустить выброса мусора», — заявила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

Мусорные «караваны» из Львова в Тернополь везут сами тернопольчане, возмущается «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). Бытовые львовские отходы «мигрируют» по всей Украине уже год. Говорят, дошло до того, что коммунальщики Львова начали «продавать» мусор: за фуру вывезенных отходов платят частным фирмам тысячи гривен за «ходку». Есть информация, что на такое вонючее «сотрудничество» повелись и некоторые тернопольские горе-предприниматели. Позор! Как сообщили в областном управлении Государственной экологической инспекции, в этом году в нашей области выявлено 13 фактов выгрузки отходов из Львова. Общая площадь замусоренных земельных участков достигла 2.689 кв. м, ориентировочная сумма убытков — полмиллиона гривен. Правоохранительные органы уверяют, что работают в усиленном режиме контроля за передвижением грузовиков, но невозможно проконтролировать весь транспорт. А мусор все идет. Так, вечером 19 апреля неподалеку от Малашивецкой свалки работники полиции задержали и доставили на штрафплощадку два грузовика с львовскими отходами. По словам государственного инспектора по охране окружающей природной среды Тернопольской области Эдуарда Ференца, автомобили принадлежат тернопольскому предпринимателю, который предоставляет услуги по перевозке грузов. «У него были документы на вывоз мусора на Днепропетровщину, но решил он сократить путь и хотел сбросить на Тернопольщине», — рассказал Ференц. Размер штрафа за незаконный вывоз мусора составляет от 17 до 34 тысяч гривен, что не останавливает предпринимателей. Чтобы не допустить завоза его на Тернопольщину, уместно было бы, скажем, установить «мусорные» блок-посты на въездах в область и проверять фуры. Однако в нашей небогатой области эти непредвиденные расходы на такие мероприятия не предусмотрены… Говорим о Европе, кладем на алтарь пути в Европу тысячи жизней, а в основной массе ведем себя как дикари. Сейчас Украина — наиболее замусоренная страна в Европе и, пожалуй, одна из самых замусоренных в мире, скоро негде будет чистой воды напиться.

В ночь с 24 на 25 апреля шесть грузовиков со львовским мусором выгрузили на территории очистных сооружений сахарного завода в Луцке, передают «Волинські Новини» (Луцк). Этот инцидент обсуждался на заседании постоянной комиссии городского совета по вопросам планирования социально-экономического развития, бюджета и финансов. Фактически, отходы выбросили там, где уже и так есть проблема с вонью. Мусор, который собирают на улицах Львова, после пожара на их полигоне возят по всей Украине. Зафиксированы случаи, когда самосвалы из соседней области несколько дней направлялись к луцкому полигону твердых бытовых отходов. Кроме того, мусор из Львовской области выбрасывали в волынских лесах. Два грузовика отходов разгрузили прямо посреди волынского села в конце марта. Такой сюрприз ошарашил жителей Городища Луцкого района. Мэра Львова Андрея Садового обвиняют в бесхозяйственности. За 11 лет в должности он мог решить проблему с мусором, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман. А по мнению главы Харькова Геннадия Кернеса, львовский мэр сам сделал проблему с мусором политической, хотя на самом деле — это его хозяйственная работа.

Полиция обнаружила львовский мусор уже в Чернобыльской зоне, информирует «Zaxid.net» (Львов). Несанкционированную свалку устроили вблизи населенных пунктов Бобер и Королевка в зоне отчуждения ЧАЭС. В понедельник, 24 апреля, здесь неустановленные грузовики выбросили бытовой мусор из Львова, говорится в заявлении пресс-службы полиции Киевской области. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. При проведении осмотра установлено, что на территории зоны ЧАЭС находится 9 куч мусора. В каждой куче находились документы или фрагменты документов, подтверждающие львовское происхождение твердых бытовых отходов, даже бланки с логотипом Львовского горсовета были. По данному факту открыто уголовное производство. В марте этого года мэр Львова Андрей Садовый предложил создать резервный полигон в Чернобыльской зоне, куда бы могли свозить мусор из разных областей страны. Но после мэр назвал свое заявление «спонтанной реакцией». А в начале апреля заместитель председателя Киевской городской государственной администрации также заявил, что столица рассматривает вариант вывоза и захоронения мусорных остатков в Чернобыльской зоне.

Студенты-химики Харьковского национального университета имени Каразина возмущены тем, что чиновники министерства образования недооценили значимость их специальности и оставили без повышенной стипендии, рассказывает «Вечерний Харьков» (Харьков). А посему написали письмо премьер-министру с просьбой восстановить справедливость. В декабре 2016 года был утвержден перечень специальностей для повышенной стипендии. В список вошли приоритетные для развития науки и промышленности специальности, но химия (№102) осталась в стороне. У студентов, которые обучаются на наукоемких специальностях, стипендия выше и может достигать 2037 гривен. В ХНУ в этот перечень вошли физика, математика, биология, география, прикладная физика. Правда, каким-то странным образом решили, что химия таковой не является. И много обид у химиков по этому поводу: «Что ж такое — географам и биологам выплачивают повышенную почти на 50% стипендию, а нам нет?». А ведь нет такой сферы жизни в стране, к которой не имела бы отношения химия: быт, медицина, металлургия, добыча нефти и газа и так далее. Как говорит председатель студенческого совета ХНУ имени Каразина Евгений Лобанов, возмущенный несправедливостью профком студентов, аспирантов и докторантов отправил 3 апреля письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой внести изменения в постановление кабинета министров №1047. «Ответа еще нет», — разводит руками Лобанов.

Предприятие Свіженька в значительных объемах экспортирует телятину в Белоруссию и, вероятно, продолжает торговые связи с Россией. Это стало поводом для реагирования руководителя Черновицкой таможни Николая Салагора, копию которого опубликовал портал «BukNews» (Черновцы). Салагор сообщил, что Свіженька, зарегистрированное в селе Тарасовка Новоселицкого района Черновицкой области, на протяжении 2016 года экспортировало в Белоруссию более 1,7 млн тонн говядины, а начиная с января 2017 года — более 144 тыс. тонны. А еще предприятие из Буковины продолжает экспортировать мясо в Россию. «В 2015 году вывоз мяса данным предприятием осуществлялось в Россию, а в 2016 году Свіженька начало осуществлять вывоз товара в Белоруссию на основании внешнеэкономического договора, заключенного с ООО «Велес-Мит» (Минская область, Молодечно), однако расчет по договору осуществляется в российских рублях», — говорится в тексте письма за подписью Салагора. Руководитель таможни считает, что это «может указывать на то, что Свіженька, используя схему сокрытия, продолжает торговые связи с субъектами Российской Федерации», а «торговать с теми, кто убивает наших соотечественников — недопустимо. Если мы воюем за собственную территориальную целостность и суверенитет, то никаких экономических отношений с врагом быть не должно».

В селе Великомихайловка на Днепропетровщине расположена тренировочная база «Украинской добровольческой армии», пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Отношение к ней имеет депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош. База расположена на территории 5-го добровольческого батальона «УДА». Добровольцы учатся и упражняются в военном деле. Официально учебный центр, который рассчитан на 300 бойцов, открыли в феврале 2017 года. Но первые курсанты прибыли сюда на обучение весной 2014 года. На базе есть казармы, оружейная, полигон для стрельб, учебные помещения, швейный цех, столовая, станция техобслуживания, медчасть. «Со временем увидели, что очень не хватает вышколенных людей, которые были бы специалистами: саперов, снайперов, операторов. Сейчас 5-й батальон — один из лучших подразделений по профессиональным качествам наших бойцов и командиров», — заявил Ярош.

На Ровенский полигон, что вблизи Малой Любаши Костопольского района, начали свозить резервистов, сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Месяц более тысячи военнообязанных со всей страны, которые уже воевали в зоне «АТО», будут вспоминать тактику ведения боя. Это не первые подобные сборы резервистов на Ровенском полигоне, однако в отличие от прошлых учений, утверждают военные, в лагере существенно изменились условия. Неизменными остались только подпольные торговцы водкой из окрестных деревень. Напомним, алкоголизм среди мобилизованных на Ровенском полигоне в начале войны был большой проблемой. Несколько мужчин даже умерли. Зато торгующие крестьяне, как рассказывают, смогли хорошо заработать, хватило даже на строительство домов. Военные утверждают, что эта проблема остается больным вопросом. По сравнению с 2014—2015 годами она несколько уменьшилась, потому что контрактники более дисциплинированы. Но когда съедутся более тысячи человек, придется всеми силами постараться перекрыть доступ алкоголя на полигон. Впрочем, это не только наша проблема, считают военные, должна реагировать полиция и местные власти.

Бывший мэр Черкасс Сергей Одарич взялся украинизировать румын на фабрике в Буковине, которую он возглавляет, передает «Провінція» (Черкассы). «Несколько последних месяцев живу в Красноильске, приличном поселке на Буковине, — поясняет Одарич. — Возрождаем здесь производство. Более 90% жителей поселка — румыны. Всюду румынский язык. Хотя сами жители признают, что их язык очень «загрязнен» и с «румынскими румынами» им бывает сложно найти общий язык. У нас четыре школы. Лишь одна из них украинская, остальные — румынские. Украинская переполнена, местная власть ищет дополнительные помещения для размещения новых классов. На заводе царит также румынский язык. Я провел «принудительную украинизацию» — запретил использовать для работы российские аккаунты, всю внутреннюю документацию и внешнюю переписку мы ведем на украинском, порой на английском. Многие коллеги стремятся общаться на украинском, хотя это не просто. Его здесь никогда толком не изучали».

Прокуратура Одесской области открыла уголовное производство в связи с голосованием Одесского горсовета по вопросу переименования улиц, информирует «Таймер» (Одесса). Как отмечается, правоохранители усмотрели в принятом одесскими депутатами решении признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.436−1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов). 26 апреля Одесский горсовет утвердил список одесских улиц, переименованных в рамках декоммунизации. Он является своего рода ответом на распоряжение Михаила Саакашвили о переименовании улиц, подписанное в мае 2016 года. В муниципалитете полагают, что часть переименованных Саакашвили улиц вообще не подлежит декоммунизации, другие же должны носить не те названия, которые предлагали в областной государственной администрации. Так, утвержденное на сессии решение предполагает, что свои названия сохранят проспект Маршала Жукова, улица и переулок Бабушкина, улица Бирюкова, улица Валентины Терешковой, улица Белинского, улица Гайдара, улицы Гончарова, Обнорского, Бадаева, а также переулок Богданова.

В Полтаве представили законопроект «О государственном языке», пишет «Полтавщина» (Полтава). Его суть — это обязательные экзамены для госслужащих и ответственность за надругательство над государственным языком. Перед собравшимися в здании Полтавской областной государственной администрации выступили координатор общественной коалиции «Украина — закон о государственном языке» в Полтавской области Евгений Янкевич и член Координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни Тарас Шамайда. «Законопроект является суммой тех практик, которые сейчас существуют в Европе, и доказали свою эффективность в странах постсоветского пространства», — прокомментировал Янкевич. Как сообщил Шамайда, суть его в том, что каждый гражданин Украины имеет право на получение товаров, услуг, информации на государственном языке в любых общественных сферах. Язык обслуживания должен быть украинским априори. Также есть статья, которая регламентирует, что закон распространяется на публичные сферы и не распространяется на личное общение и на сферу осуществления религиозных обрядов. Есть перечень лиц, которые должны подтвердить знание украинского языка. Прежде всего, это касается представителей государственной службы. Создается система проверки всех госслужащих на знание украинского языка, они будут получать сертификат, который даст им право находиться на госслужбе. Будет ли достаточно диплома школы или вуза с оценкой по предмету «Украинский язык»? Нет, отвечает Шамайда, «нужен именно сертификат. Ведь как показывает практика, диплом ни о чем не говорит. У нас бездумно ставят оценки. Получается масса школьников и студентов, в дипломах которых говорится, что они прекрасно выдержали испытание не только по украинскому, но и по английскому языку. Это ничего не значит в нашем государстве. Поэтому будет создан единый экзамен по знанию языка, который будет проводиться в устной форме, для того, чтобы понять, как человек говорит. Такая система будет введена через два года». Первый экзамен будет бесплатным, второй экзамен — стоить денег. Оценочное количество тех, кто должен сдать этот экзамен, составляет несколько миллионов человек. Для этого будет создана служба языковых инспекторов, которые будут заниматься проверкой жалоб о нарушениях закона «О государственном языке». Если такие нарушения были и продолжаются, тогда выпишут штраф. Уголовная ответственность предусмотрена только в дополнении к статье «Надругательство над флагом, гербом, гимном», когда публично официальные лица унижают язык. Например, называют ее «телячьей мовой». Максимальное наказание, предусмотренное ст. 338 Уголовного кодекса Украины — лишение свободы на срок до трех лет.