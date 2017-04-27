Россия и Таиланд намерены сотрудничать в сфере безопасности

Москва, , 14:45 — REGNUM Россия и Таиланд подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сегодня, 27 апреля, заявил заместитель министра обороны РФ, генерал-лейтенант Александр Фомин на встрече с заместителем главы военного ведомства Таиланда Удомдеем Ситабутром на VI Московской международной конференции по безопасности в Москве, сообщили в Минобороны РФ.

«Основные угрозы современности — это, в первую очередь, терроризм, радикализм и экстремизм. Границ и национальностей у терроризма нет. В том числе и Таиланд, и Россию не миновала эта опасность. И мы вместе пытаемся принимать меры по ее ликвидации», — сказал Фомин.

«Очевидно, что победить в одиночку ни одно государство не сможет. Терроризм нужно уничтожать на своей территории и помогать другим, потому что он неизменно перетекает из одной точки в другую», — отметил российский замминистра и добавил, что сотрудничество России и Таиланда в этой области значительно активизировано.

Он подчеркнул, что московская конференция имеет цель объединить народы и государства в борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM 26−27 апреля в Москве проходит Московская конференция по международной безопасности MCIS-2017. Более 700 участников форума, среди которых главы военных ведомств ряда стран обсуждают наиболее острые проблемы безопасности в мире.

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