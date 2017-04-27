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Министр — об авиаударе: Событие в САР полностью отвечает политике Израиля

Политика

Израильский министр разведки выразил отношение к предполагаемому удару по Сирии

Тель-Авив, 27 апреля 2017, 14:26 — REGNUM  Предполагаемый авиаудар ВВС Израиля в районе аэропорта Дамаска соответствует политике Тель-Авива в отношении Ирана и Сирии, заявил 27 апреля министр израильской разведки Йисраэль Кац в эфире радиостанции «Галей Цахал».

«Я могу подтвердить, что событие в Сирии полностью отвечает израильской политике, направленной на предотвращение иранской контрабанды передового оружия через Сирию «Хезболле», — заявил Кац.

Официального заявления, подтверждающего или опровергающего сообщение о нанесении удара Израилем по Сирии, Кац не сделал.

Министр озвучил позицию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, согласно которой Тель-Авив в тех случаях, когда появляются разведданные о планах по перевозке оружия «Хезболле», «намерен действовать».

Напомним, 18 марта Нетаньяху заявил, что как только появляется информация о попытках передать современное оружие «Хезболле», Израиль оперативно пытается предотвратить это.

Читайте подробнее: Нетаньяху: Израиль будет пресекать попытки поставлять оружие «Хезболле»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля телеканал Al Ayam передал, что в районе международного аэропорта сирийской столицы произошли мощные взрывы и пожар. Была названа причина ЧП — авиаудар израильских ВВС.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Израиля атаковали объект вблизи аэропорта Дамаска — СМИ

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