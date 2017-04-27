Террористы ведут переговоры о союзе — ОДКБ

Москва, , 14:23 — REGNUM Между террористическими группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идут переговоры о создании союза.

Об этом заявил на VI Московской конференции по международной безопасности исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков.

По его словам, в последнее время группировки пытаются снять путем переговоров имеющиеся между ними противоречия и объединиться в союз. «В случае реализации такой инициативы террористическая угроза в мире многократно возрастет», — подчеркнул Семериков.

Он добавил, что это несет угрозу и для государств ОДКБ. Кроме того, Семериков заявил о перемещении боевиков террористических группировок из Сирии и Ирака в Афганистан. Это также угрожает ОДКБ, ведь со временем они могут превратить эту страну в плацдарм для экспансии на территорию стран организации.

Накануне о создании единой структуры и переброске боевиков в Афганистан заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. Также они меняют тактику: помимо Афганистана, переброска идет в Йемен и в африканские страны.

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Фактически, сказал Бортников, речь идёт о формировании новой масштабной террористической сети. Тем не менее, и поодиночке группировки обладают достаточными ресурсами «для продолжения своей преступной деятельности».