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Депутаты Парагвая отклонили поправку о возможности перевыборов президента

Политика

Проект поправки в Конституцию страны о возможности выборов президента на второй срок отклонила и архивировала нижняя палата Парагвая

Асунсьон, 27 апреля 2017, 14:19 — REGNUM  Палата депутатов парламента Парагвая 26 апреля отклонила и закрыла вопрос о проекте поправки в Конституцию о возможности переизбрания президента страны на второй срок, которая ранее вызвала острый политический кризис и столкновения протестующих с полицией в конце марта 2017 года, сообщает канал TeleSur.

Голосованию предшествовало выступление некоторых членов правоцентристской партии «Колорадо», представляющей большинство в нижней палате парламента. Ее депутаты объявили о своем отказе от проекта поправки по «политическим причинам» и для упрочнения мира после мрачных событий марта.

Депутаты от партии «Колорадо» защищали поправку, считая ее легитимным инструментом законного изменения порядка переизбрания президента в Конституции Парагвая, которая в настоящее время запрещает второй президентский срок.

Хотя ранее председатель Палаты депутатов парламента Парагвая Уго Веласкес сообщал, что законодательный орган принял решение отложить на данный момент проект конституционной поправки президентского переизбрания, так как нынешний президент Парагвая Орасио Картес отказался подавать заявку в качестве кандидата на президентские выборы в 2018 году.

Напомним, острый политический кризис, спровоцировавший насилие на улицах в столице Парагвая, разразился после того, как 25 сенаторов верхней палаты парламента на внеплановом заседании одобрили проект поправки, продвигаемый правой партией «Колорадо» президента Картеса и коммунистическим Фронтом Гуасу бывшего президента Парагвая Фернандо Луго.

Президент Картес призвал оппозицию к диалогу после инцидентов 31 марта в столице Парагвая Асунсьоне, когда протестующие подожгли здание Конгресса, где заседает парламент страны, а также погиб один из активистов оппозиционной Аутентичной либерально-радикальной партии.

Однако оппозиция заявила, что не вступит в диалог и будет продолжат протестные акции до тех пор, пока проект конституционной поправки о возможности переизбрания президента страны на второй срок не будет снят с повестки.

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Политический кризис в Парагвае
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