Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»

Челябинск, , 14:19 — REGNUM Деятель культуры Челябинской области Леонид Оболенский признан лицом, не подлежащим реабилитации. Об этом челябинским общественникам сообщили в Военной прокуратуре Западного военного округа, передает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время в Челябинске, в связи с пересмотром деятельности созданных в честь Оболенского структур в сфере культуры, сторонниками его восхваления и чествования подается информация о реабилитации деятеля культуры на территории бывшей республики СССР. С таким представлением данных не согласны представители общественности, занимающиеся разбором истории, связанной с Оболенским.

«Прочитав на одном челябинском портале новость, связанную с процессом по пересмотру оценки личности Леонида Леонидовича Оболенского, я не мог не обратить внимание на представленное в ней заключение Главный Военной Прокуратуры от 29 декабря 2005 года. В первую очередь, потому что мной недавно был получен ответ, который дает совершенно иную оценку деяниям Оболенского, совершенным им в ходе Великой Отечественной войны. Как бы ни хотелось заинтересованным лицам из общества «Мемориал» и других организаций представить Оболенского жертвой, к тому же реабилитированной (то, что факт реабилитации имел место в Молдавии, почему-то мало кого смущает), действительности это ни в коей мере не соответствует, и тому есть документальное подтверждение», — заверил руководитель исторического направления общественного движения «Суть времени» Дмитрий Пермяков.

Общественник привел данные, согласно которым в феврале 2017 года в отношении Оболенского был направлен запрос в Прокуратуру РФ. В марте был получен ответ от надзорного ведомства, в котором описывались основные ключевые вехи в судьбе Оболенского и заключение в отношении его статуса. В письме из Военной прокуратуры отмечается, что в 1941 году Оболенский сдался в плен, в 1943 году пошел на добровольное сотрудничество с вермахтом, а затем и представителями власовских подразделений, в 1944 году, отстав от немецкого обоза, скрылся в Кицканском монастыре под фамилией Судейкин, в 1945 принял постриг в монахи под именем Лаврентий. В том же 1945 году был обнаружен Советскими органами контрразведки и осужден на основании статьи 54−1 «б» УК Украинской ССР за измену родине.

Позже дело Оболенского пересматривалось. Так, 12 марта 1992 года военный трибунал Краснознаменного Одесского военного округа рассмотрел в судебном заседании по заключению военного прокурора Одесского военного округа данное уголовное дело в порядке исполнения Закона Украинской ССР от 17 апреля 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине» и определил, что «Оболенский (он же Судейкин) Л.Л. по настоящему уголовному делу осужден обоснованно и на него не распространяется действие статьи 1 названного Закона (то есть он реабилитации не подлежит)».

Таким образом, отмечает Дмитрий Пермяков, сторонники Оболенского предлагают обществу рассматривать его личность лишь как деятеля культуры, и напоминает, что подобный подход не будет воспринят в обществе, которое «в настоящее время воспряло и отторгает манипуляции».

«К большому сожалению все факты зачастую замалчиваются. На множестве ресурсов их предпочитают не замечать, игнорировать, а то и вовсе перевирать, объясняя свои действия великим вкладом, сделанным Оболенским как культурным деятелем. Но ведь дело не в этом, необходима трезвая оценка, как та, что была дана Колчаку — знаменитому арктическому исследователю и не реабилитированному военному преступнику, мемориальную доску которому, в самое ближайшее время должны будут демонтировать, согласно решению суда», — сообщил Дмитрий Пермяков.

Отметим, в настоящее время, как сообщили в Управлении культуры администрации Челябинска, муниципальное учреждение культуры «Кинообразовательный центр имени Л.Л. Оболенского» реорганизовано путем присоединения к муниципальному кинотеатру «Знамя». Сотрудники киноцентра переведены в штат кинотеатра. Финансирование структуры названной в честь Оболенского, в размере 4,5 млн рублей ежегодно, прекращено. Остается нерешенной судьба проходившего под эгидой киноцентра имени Л. Оболенского кинофестиваля «Полный артхаус», а также вопрос использования муниципальной площади, которую ранее занимал музей, посвященный Леониду Оболенскому. Вопрос размещения мемориальной доски Оболенскому, смонтированной на доме 38 по улице Сони Кривой, будет рассмотрен на заседании специальной комиссии Челябинской городской думы.

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