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Выборы во Франция: Во что играет Жан-Люк Меланшон? – Le Parisien

Политика

Своим молчанием кандидат от крайне левых может помочь Марин Ле Пен одержать верх

Франция. Елисейский дворец
Thomas Faivre-Duboz
Франция. Елисейский дворец

Париж, 27 апреля 2017, 14:09 — REGNUM  

Поведение лидера движения «Непокоренная Франция!» Жан-Люка Меланшона по-прежнему является загадкой нынешнего периода между первым и вторым турами выборов главы Елисейского дворца. Никто не знает, что он будет делать 7 мая, когда начнется второй этап президентской гонки, и никто не узнает, поскольку он сохраняет молчание, пишут Кантэн Лоран и Анри Верне в статье для Le Parisien.

Хотя другие кандидаты, не прошедшие первого тура выборов, уже высказали свою поддержку или готовятся сделать это, Меланшон заставил всех гадать. Движение предложило своим сторонникам пройти опрос, в котором участникам предлагалось выбрать между тремя вариантами — воздержаться от выборов, оставить бюллетени пустыми или проголосовать за бывшего министра экономики Эммануэля Макрона. «Голосовать за «Национальный фронт» — не вариант!», — заявил один из членов команды Меланшона Алекси Корбьер.

По итогам этого опроса, результаты которого будут известны 2 мая, движение будет знать свою позицию. Она, тем не менее, не будет означать призыв голосовать для тех, кто, помимо непосредственных членов «Непокоренной Франции!», отдал свои голоса за Меланшона.

Откуда такое отношение к опасности, которую представляет Марин Ле Пен, против отца которого Меланшон призывал голосовать левых в 2002 году? Хотя Корбьер и отмечает, что позиция движения не носит аморального характера, но воздержание от голосования и использование пустых бюллетеней автоматически идет на пользу Марин Ле Пен.

«Его молчание носит исключительно политический характер: он рассчитывает, что после выборов в законодательное собрание в оппозиции Макрону окажется либо он, либо Ле Пен», — заявил один из приближенных к бывшему кандидату от Социалистической партии Франции.

Меланшон является предпочтительным кандидатом для почти семи миллионов человек, которых он надеется превратить в голоса на парламентских выборах, запланированных июнь. Если же он призовет голосовать 7 мая за Макрона, он может оттолкнуть приличную часть своего электората. Но не только политический расчет в этом экстремизме, здесь также играет роль личные черты Меланшона.

«Жан-Люк действительно видел себя во втором туре выборов», — отметил его давний знакомый. «В воскресение вечером [29 апреля] заблуждение было ужасным. Отсюда и горечь, которая может негативно сказаться на его суждениях».

»Если не принимать во внимание то, что в его глаза Макрон — все самое плохое, что смогли произвести левые реформисты», — добавил еще один источник.

Более того, как почти признала сама Шарлотт Жирар — идеолог движения, также приложившая руку к программе Меланшона, — что она не может заставить себя произнести это имя.

Читайте ранее в этом сюжете: Ле Пен взяла хороший старт перед вторым туром — опрос

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