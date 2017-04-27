В Европарламенте назвали дату открытия границ для Украины

Брюссель, , 14:03 — REGNUM Безвизовый режим с Евросоюзом начнет действовать для граждан Украины с 11 июня 2017 года, пишет «Укринформ» со ссылкой на главу делегации ЕП в парламентском комитете ассоциации ЕС — Украина Дариуша Росати.

По его словам, Украина «заслужила» безвизовый режим со странами Шенгенского соглашения. «Уже с 11 июня европейские границы откроются для Украины», — сказал Росати.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, послы Евросоюза приняли положительное решение о предоставлении гражданам Украины безвизового режима. Для завершения этого процесса положительное решение осталось принять Совету ЕС на уровне министров.

За безвизовый режим ранее, 6 апреля, проголосовал Европейский парламент. Если все будет по графику, вступление в силу безвизового режима для Украины ожидается в середине июня.

Безвизовый режим предоставляет гражданам Украины право въезжать на территорию ЕС на ограниченный срок и только с туристическими целями. На границе у них могут проверить документы, которые сейчас требуются для получения визы — подтверждение брони отеля, выписка с банковского счета и так далее.

Часть правил, вроде необходимости иметь страховку, не меняются. По сути в случае предоставления безвизового режима граждане Украины смогут сэкономить 35 евро за получение визы, а также то время, которое тратится на поход в визовый центр.

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