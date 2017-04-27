В Смоленской области покончено с беспросветностью — сенатор

Москва, , 14:01 — REGNUM Смоленская область остается очень сложным регионом, но в Совфеде предостерегают от такой оценки региона, как депрессивный, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля. Наиболее серьезные подвижки произошли в сферах, которые непосредственно определяют качество жизни человека, отметил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя пятилетние итоги работы Алексея Островского на посту губернатора области.

«Пять лет по историческим меркам — срок ничтожный, но как много удалось сделать губернатору и его команде за это время. Конечно, Смоленская область по ряду исторических причин остается очень сложным регионом, как и практически все исконно русские территории. Но назвать область депрессивной уже язык не поворачивается. Наиболее серьезные подвижки произошли в сферах, которые непосредственно определяют качество жизни человека, — образовании, медицине, строительстве жилья, социальном обеспечении», — отметил сенатор.

Все это стало результатом повседневной будничной слаженной работы команды — не было ни исторических прорывов, ни рапортов о «великих» победах, которыми обычно маскируют откровенное безделье, говорит парламентарий. «Причем, что очень важно, обошлось без громких коррупционных скандалов — в этом смысле область затерялась где-то в конце списка», — указал он.

«Понятно, что далеко не все проблемы в Смоленской области решены. Но сделано главное — покончено с беспросветностью, что больше всего угнетает и давит человека», — заключил Клинцевич.

Депутаты Смоленской областной Думы приняли к сведению доклад губернатора Алексея Островского по итогам деятельности администрации региона в 2016 году.

Так, по данным губернатора, в Смоленской области ежегодно увеличиваются расходы на социальную помощь. В 2016 году на эти цели было направлено 6,6 млрд рублей, из них 5,3 млрд рублей — средства областного бюджета, что на 230 млн рублей больше, чем в 2015 году. В 2016 году из 115 мер социальной поддержки населения 58 финансировалось из средств регионального бюджета. Ими воспользовались более 590 тыс. человек.

При формировании бюджета региона на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов, несмотря на жесткие требования Минфина, удалось сохранить весь перечень мер соцподдержки, отметил губернатор, в ряде случаев используется механизм адресного предоставления льгот, в ряде случаев пришлось отказаться от индексации.