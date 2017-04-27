Министр экономразвития Адыгеи избавился от приставки и.о

Майкоп, , 14:00 — REGNUM В министерстве экономического развития и торговли Адыгеи назначен постоянный руководитель. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 27 апреля, от приставки и.о. в должности главы ведомства избавился Олег Топоров.

Согласие на его назначение на этот пост дали депутаты на последней сессии Государственного совета-Хасэ Адыгеи.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющим обязанности министра экономического развития и торговли Адыгеи Олег Топоров был назначен указом врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова в марте 2017 года. До этого назначения с 1996 по 2017 год Топоров проходил военную службу по контракту в сфере экономической безопасности.

Среди основных задач, которые стоят перед новым главой ведомства — поиск новых драйверов роста экономики Адыгеи, раскрытие экономического потенциала региона, повышение его инвестиционной привлекательности, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

Напомним, 8 февраля руководители сменились сразу в двух министерствах республики. Так, вместо Аминет Хуажевой временно исполняющим обязанности министра образования и науки стал Анзаур Керашев.

А министерство труда и социального развития республики возглавил первый заместитель министра труда и социального развития Джанбеч Мирза. Его предшественник Альберт Османов, так и Аминет Хуаджева, написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Читайте ранее в этом сюжете: Министерство экономразвития и торговли Адыгеи возглавил полковник запаса