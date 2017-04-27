Самый богатый саратовский депутат без мандата станет «нормальным человеком»

Саратов, , 13:53 — REGNUM Самый богатый депутат-бизнесмен Саратовской областной думы Альберт Старенко, показавший доход за 2016 год в размере 81 млн рублей, заявил журналистам после встречи с жителями 26 апреля по скандальному поводу, что намерен сложить свои полномочия и стать «нормальным человеком», сообщает ИА REGNUM.

Альберт Старенко объявил, что намерен досрочно сложить депутатские полномочия, потому что больше не хочет заниматься политической деятельностью. «Человек же может перестать хотеть быть депутатом? Вот я больше не хочу. Мне совсем не нужен депутатский мандат», — резюмировал он. По его словам, он уже два года живет в Москве, в Саратове бывает по делам, как, например, 26 апреля он встречался в микрорайоне Солнечный с жителями дома №2 на улице Чехова, где находится его универсам, площадь которого он сдает в аренду. Речь шла о выходе дома из АТСЖ Ленинского района.

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В информационно-аналитическом отделе Саратовской областной думы корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что депутат пятого созыва по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 4 от политической партии «Единая Россия» Альберт Старенко официально заявление о сложении депутатских полномочий еще не подал, но известно, что он созванивался со спикером регионального парламента Владимиром Капкаевым, который находится в командировке в Пугачевском районе. Процедура сложения депутатских полномочий выглядит следующим образом: зарегистрированное заявление парламентария передается на рассмотрение в мандатную комиссию, а затем выносится на обсуждение на заседании облдумы. До выборов в областную думу освободившееся депутатское кресло одномандатника будет оставаться вакантным.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года состоятся выборы в Саратовскую областную думу.

Альберт Старенко известен своим арендным бизнесом, с 2006 года по настоящее время является директором ООО РОР «Солнечный-СК». Избирался депутатом Саратовской городской думы второго, третьего и четвертого созывов. В октябре 2012 года избран депутатом Саратовской областной думы пятого созыва.

Согласно декларации о доходах и имуществе депутатов Саратовской областной думы за 2016 год, самый большой доход у депутата Альберта Старенко — 81 млн 40 тыс. рублей. В его собственности находятся 18 земельных участков площадью от 180 до 50 600 кв. м., 5 жилых домов (от 30,5 кв. м. до 937,5 кв. м.), половина жилого дома площадью 97,1 кв. м., четыре квартиры, два нежилых помещения и два машиноместа. Он владеет автомобилями Hyundai Grand Starex и Lexus LX 450d, прицепом, катером и моторной лодкой. Еще два земельных участка находятся у него в пользовании.

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