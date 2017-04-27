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МИД Украины требует от польского МИД разъяснений за снос памятника УПА*

Политика

*УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Демонтированный памятник в селе Грушовичи (Польша)
Иллюстрация: Portalprzemyski.pl
Демонтированный памятник в селе Грушовичи (Польша)

Киев, 27 апреля 2017, 13:47 — REGNUM  Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение в связи с демонстративным демонтажем памятника воинам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в польском селе Грушовичи. Официальный Киев потребовал от польской стороны официальных разъяснений случившегося. Об этом 27 апреля говорится в заявлении МИД Украины, передает ИА REGNUM.

В украинском внешнеполитическом ведомстве демонтаж памятника расценили как «откровенную провокацию накануне чествования 70-й годовщины преступной акции «Висла» с целью отвлечения внимания от этой даты».

«Нашим общим интересом является спокойно урегулировать эту ситуацию комплексно в правовом поле, чтобы в дальнейшем не было действий подобного рода. Мы обратимся к польской стороне за официальными разъяснениями и согласуем дальнейшие шаги в отношении легализации всех мест захоронений на территории Польши, так и польских в Украине с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне согласно двустороннего соглашения о сохранении мест памяти с 1994 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни в Варшаве пройдут двусторонние консультации с участием руководства Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий.

В свою очередь, глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович подверг жесткой критике «акт вандализма в с. Грушовичи (Польша)». «В Польше годовщину акции «Висла» отмечают продолжением преступлений, совершенных коммунистами. 70 лет назад польский коммунистический режим выселил около 150 тысяч украинцев с земель, где они жили веками, рассеял их далеко от дома, чтобы они исчезли как национальное сообщество. Коммунисты заявляли о «легальности» своих действий, представляли грубую депортацию всего населения как расплату украинцам за стремление к независимости и борьбу УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — напомнил Вятрович в своем Facebook.

Он сообщил, что «украинцы и поляки после обретения независимости достойно вместе чествовали память предков, но теперь, в отличие от случаев осквернения польских памятников на Украине, в Польше украинские разрушают открыто, ссылаясь якобы на легальность вандализма». Вятрович выразил уверенность в том, что «российская сторона подкупила старосту села Грушовичи». «Уничтожение памятника УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявлено «первым легальным демонтажем нелегального памятника». Староста села заявил, что «не боится последствий этой акции с украинской стороны». Мог бы сказать и откровеннее — «ожидаем заслуженное поощрение с российской стороны». Так не осужденное преступление коммунистов — акция «Висла» — вдохновляет новое поколение шовинистов», — подчеркнул Вятрович.

Напомним, 26 апреля в с. Грушовичи под Перемышлем (Польша) неизвестные демонтировали надгробный памятник воинам Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняют в преступлениях простив польского, советского, еврейского населения, сотрудничестве с фашистским Вермахтом и других военных преступлениях.

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Украина и Польша
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